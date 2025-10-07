Wilderer in Baden-Württemberg gibt seltsame Schüsse ab

Im Wald der baden-württembergischen Stadt Heilbronn sind möglicherweise Wilderer unterwegs. Zeugen haben dort ungewöhnliche Schüsse vernommen, die auch die Jägerschaft nicht zuordnen konnte. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall. Könnte es in Baden-Württemberg nun zu einer neuen Wilderei-Serie kommen?

Wilderer in Heilbronn: Zeugen bemerken „unwaidmännische“ Schüsse“

Die ungewöhnlichen Schüsse haben Zeugen schon am Sonntag, den 21. September 2025 im Jagdbezirk der baden-württembergischen Stadt Heilbronn gehört. Das teilte die örtliche Polizei mit. Demnach haben Zeugen gegen 6.55 Uhr am Sonntagmorgen fünf Schüsse vernommen, die sich keinem Jagdgeschehen zuordnen ließen. Nun überprüft die Polizei, ob im Stadtwald von Heilbronn Wilderer ihr Unwesen treiben.

Grund für die Annahme ist auch die sonderbare Schussabfolge, die im Wald zu hören war. Denn nachdem zuerst ein einzelner Schuss gefallen sein soll, folgten die weiteren vier Schüsse in einem Abstand von etwa zehn bis 30 Sekunden. Für die Polizei ist klar: Diese Schussfolge ist „unwaidmännisch“. Dass ein Wilderer die Schüsse abgegeben hat, ist dadurch naheliegend.

Zeugen bemerken verdächtiges Fahrzeug: Polizei ermittelt wegen möglicher Wilderei

Die Schüsse sollen zwei unabhängige Zeugen voneinander gehört und auch gemeldet haben. Sie sollen nach ihren Aussagen im Bereich Schweinsbergturm aus Richtung Gaffenberg gefallen sein. Zusätzlich sei nach Abgabe der Schüsse ein verdächtiges Auto auf einem Schotterweg aus dem Gebiet weggefahren sein. Ob es sich dabei um einen Wilderer gehandelt haben könnte?

Die Polizei bittet nun weitere Zeugen, die bezüglich des Vorfalls verdächtige Personen oder Vorkommnisse wahrgenommen haben, sich an den Fachbereich Gewerbe-Umwelt zu wenden. Die Hinweise werden telefonisch unter 09341/810 entgegengenommen.

Auch interessant