Waschbär im Garten? Spezialgruppe hilft per Hotline

Die Jägerschaft Northeim hat die „Einsatzgruppe Waschbär“ ins Leben gerufen. Sie hilft Haus- und Gartenbesitzern in Northeim unentgeltlich bei Problemen mit den invasiven Tieren. Laut dem Vorsitzenden Ralf-Günter Rahnert gehören zur Einsatzgruppe zwei Koordinatoren, sechs lokale Einsatzleiter sowie rund 30 Jägerinnen und Jäger, an welche sich die Anwohner wenden können. Die ersten Planungen zur Einsatzgruppe fingen bereits im März an.

Große Nachfrage innerhalb der Anwohnerschaft

Die Entscheidung zur Gründung dieser Gruppe entstand laut Rahnert aus einer Vielzahl von Anfragen betroffener Bürger. Ein entscheidender Faktor für die Umsetzung des Projekts war die finanzielle Unterstützung des Landkreises Northeim. Dieser stellte den vier Jägerschaften Northeim, Uslar, Einbeck und Gandersheim Mittel für den Kauf von Lebendfallen für die Waschbären zur Verfügung. Laut Jägermeister Armin Komander sei die Gruppe nun nach einigen unerwarteten Verzögerungen einsatzbereit.

Die Vorgehensweise der Gruppe sieht vor, dass die Spezialgruppe die betroffenen Anwohner zunächst berät, wie sie ihr Umfeld für Waschbären weniger attraktiv gestalten können. Die eigens beschafften Lebendfallen kommen erst dann zum Einsatz, wenn andere Maßnahmen nicht ausreichen. Die Fallen sind speziell für Waschbären konzipiert und so gebaut, dass beispielsweise Igel oder Katzen sie nicht auslösen können.

Waschbär gilt als invasive Art

Obwohl die Fallen mit elektronischen Meldern ausgestattet sind, schreibt die niedersächsische Regelung vor, dass sie zweimal täglich kontrolliert werden müssen. Trotz dieses Aufwands erhebt die Jägerschaft keine Gebühren, freut sich jedoch über Spenden.

Die gefangenen Waschbären werden dann tierschutzkonform erlegt, da sie als invasive Art nicht wieder freigelassen werden dürfen. Bei Anfragen um Hilfe werden folgende Angaben benötigt: Name, Adresse, Telefonnummer sowie eine Beschreibung der Schäden.

Hotline Eingreifgruppe Waschbär: 0155/66 48 10 20 oder 0155/66 48 10 36

