Tödlicher Unfall? Jagd auf Bären endet tragisch

Jedem Jäger ist bewusst: Bei der Jagd ist Vorsicht geboten. Der Umgang mit Waffen birgt immer ein gewisses Risiko, welches es zu respektieren gilt. Im Bundesstaat Virginia kam es nun allerdings bei der Bärenjagd zu einem Jagdunfall, der äußerst ungewöhnlich verlief.

Eine Gruppe von Jägern habe Berichten zufolge am 9. Dezember bei der Bärenjagd im Bezirk Lunenbourg – diese ist vor Ort üblich und wird von vielen Jägern ausgeführt – einen Bären zur Flucht gebracht. Als dieser auf einen Baum kletterte, schoss einer der Männer auf das Tier. Der Schuss traf. An welchem Punkt kam es also zu dem Unfall?

Bär fällt auf Jäger: Tragischer Unfall führt zum Tod

Der tödliche Unfall ereignete sich nicht direkt aufgrund einer Waffe. Nachdem der Bär getroffen wurde, stürzte er mehrere Meter von dem Baum, auf den es vorher geklettert war. Bei diesem Sturz sei das Tier dann auf einen 58-jährigen Jäger gefallen, der etwa drei Meter vom Baum entfernt stand. Die Wildtierbehörde wurde direkt dazugezogen.

Jäger erliegt seinen Verletzungen

Laut USA Today erklärte eine Sprecherin der Wildtierbehörde, dass der Schwerverletzte nach dem Sturz des Bären direkt ins Krankenhaus gebracht wurde. Dort sei er dann am Freitag seinen Verletzungen erlegen. Sein Sohn, der ebenfalls Jäger ist und bei dem Unfall seines Vaters dabei war, fand herzerwärmende Worte für den tragischen Vorfall auf Facebook: „Als mein Vater verletzt wurde, tat er, was er am meisten liebte“.