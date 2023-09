Outdoor-Shop in Hamburg: Neueröffnung bei Askari

Nach großem Umbau ist der Askari-Shop in Hamburg einer der größten Outdoor-Shops der Stadt. Bis zum 23. September gibt es Sonderangebote zur Neueröffnung.

Auf 1.000 Quadratmetern finden Jäger und auch Angler alles, was ihr Herz begehrt. Damit ist der „neue“ Askari flächenmäßig einer der größten, wenn nicht sogar der größte Fachmarkt für Outdoor-Bedarf in ganz Hamburg. Entsprechend lange soll die Eröffnung gefeiert werden. Noch bis Samstag, den 23. September gibt es unter dem Motto „Feiern Sie mit uns“ 20 Prozent Rabatt auf (fast) alles. Es lohnt sich also, den Askari-Markt diese Woche zu besuchen.

Neben einem großen Sortiment für Angler bietet Askari nun auch eine Abteilung für die Jagd, was es bisher im Hamburger Fachmarkt nicht gab. Hier gibt es neben Kleidung und festem Schuhwerk auch Lockstoffe für Wild. Und sollten Sie bei der Größe des Ladens ein Produkt mal nicht finden, hilft das Askari-Team Hamburg gerne weiter.

Günstige Lage in Hamburg

Ein weiterer Vorteil: Der Laden ist verkehrsgünstig gelegen. Von der Autobahnabfahrt Volkspark sind es nur drei Autominuten bis in den Holstenkamp. Geöffnet ist der Askari-Markt von Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr, Samstag bis 16 Uhr.

Adresse:

Askari Sport GmbH – Angel- und Jagdbedarf

Holstenstraße 58 (ehemals A.W. Niemeyer)

22525 Hamburg

Telefon: 040-67503939

