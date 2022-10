Online-Redakteur/in gesucht!

Wir suchen Unterstützung für unser junges Team im Herzen Hamburgs! Bewerbungen richtest Du bitte an bewerbung@jahr-media.de.

Jetzt beim JÄGER bewerben!

Wir stehen für Fortschritt, Wandel und die moderne Jagd und suchen dich ab sofort zur Verstärkung unseres Teams.

Deine Anforderungen

Du hast Abitur und Jagdschein

Du denkst journalistisch und du hast ein Auge für jagdrelevante Themen

Du bist in der modernen und digitalen Welt genauso zuhause wie im Revier

Du hast ein Gespür für gute Geschichten und deren digitale Aufmachung

Eine Redaktionelle Ausbildung mit erster Arbeitserfahrung, möglichst als Online-Redakteur

Professionelle Einstellung zu Recherche und Texterstellung sowie hohe Textsicherheit

Erfahrung im Umgang mit Content-Management-Systemen (CMS), im besten Fall WordPress

SEO-Grundlagen sind bekannt

Social-Media-Kenntnisse

Wünschenswert: Erfahrungen mit Auswertungs-Tools wie Google Analytics, Search Console, Google Trends und Keyword Planner

Das erwartet Dich

Ein faires Gehalt und ein Job im Herzen Hamburgs

Ein junges und innovatives Team bei einer der führenden Jagdzeitschriften

Vielseitige Tätigkeiten und vereinte Theorie und Praxis beim JÄGER

Kostenlose Zeitschriften aus den Bereichen Jagen, Angeln, Reiten, Tennis und Fliegen

Spannende Themen von A wie Ansitzleiter bis Z wie Zerwirkraum

Wir haben Dein Interesse an einer Tätigkeit für den JÄGER geweckt? Dann bewirb Dich bitte per Mail an: bewerbung@jahr-media.de oder madeline.lindhorst@jaegermagazin.de

Weitere Informationen gibt es hier.

