Messe Dortmund – Jagd und Hund 2024

Messe Dortmund – Hundewesen

Auf der Jagd und Hund gibt es nicht nur zahlreiche technische Neuheiten zu bestaunen. In Halle 3, der Hundehalle, stellen die Gebrauchshundevereine die einzelnen Rassen vor. Neben Teckeln, Weimaranern, Deutsch Kurzhaar, Retrievern und vielen weiteren, sind auch die Bracken vertreten. Am Stand des Schwarzwildbrackenvereins wurden wir freudig von den Vierbeinern empfangen und auch bei den Teckeln herrschte beste Stimmung.

Zuverlässige Saufinder

Beim Verein Schwarzwildbracken e.V. haben wir uns alle Besonderheiten der immer populäreren Saujäger erläutern lassen. Von den unterschiedlichen Schlägen, dem Einsatz auf der Drückjagd, der Arbeit im Saugatter, bis hin zur ausschließlichen Einarbeitung auf der roten Fährte, auf alle Fragen gab es eine Antwort. Die Mitglieder des Vereins und ihre vierbeinigen Begleiter freuen sich auf die Messebesucher.

Equipment für alle

Und auch für unsere Jagdbegleiter gibt es eine große Auswahl an Ausrüstungsständen. Wer seinem Hund eine neue Sauenschutzweste schneidern lassen will, einen individuellen Schweißriemen benötigt oder schlicht neues Futter kaufen möchte, der findet hier auf der Messe Dortmund ein großes Angebot und zahlreiche Neuheiten. Gerade im Bereich Hundeortung und Drückjagdausrüstung wird eine breite Palette an verschiedenen Modellen geboten.

