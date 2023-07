Löwin in Brandenburg entdeckt?

Eine vermutlich freilaufende Raubkatze wurde in der Nähe der südlichen Stadtgrenze von Berlin gesichtet, laut Zeugenaussagen handelt es sich um eine „Löwin“. Die Behörden in Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf haben eine amtliche Gefahrenwarnung herausgegeben und rufen die Anwohner dazu auf, ihre Häuser nicht zu verlassen und Haustiere nicht ins Freie zu lassen.

In diesem Bereich hat die KatWarnApp eine Warnung vor freilaufender Raubkatze ausgesprochen.

Löwin auf Schwarzwildjagd

Die Polizei erfuhr von dem Wildtier durch Zeugenberichte, die von einer „Löwin“ sprachen, die einem Wildschwein nachjagte. Jäger vermuten eher eine starkes buntes Stück Schwarzwild. Nach Betrachtung eines Handyvideos leiteten Behörden entsprechende Maßnahmen ein. Die Suche nach der „Löwin“ läuft auf Hochtouren. Mit Hubschraubern, Wärmebildkameras, Tierärzten und Jägern durchkämmt das Veterinäramt die Gegend.

Keiner vermisst Löwin – Woher kommt sie?

Momentan wird vermutet, dass sich die „Löwin“ in einem kleinen Waldgebiet befindet und schläft. Die Herkunft des Tieres bleibt unklar. Weder Tierpark, Zoo oder Zirkus vermissen ein solches Tier. Auch gibt es keine Hinweise darauf, dass Privatpersonen in der Gegend eine Löwin als Haustier hielten.

Safari im Brandenburger Wald

Die Polizei ist auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen, um Beobachtungen zu melden, die bei der Suche der „Löwin“ helfen könnten. Man steht in engem Kontakt mit dem Veterinäramt, Jägern und Tierärzten um das Tier sicher zu betäuben. Wenn eine akute Gefahr für Leib und Leben bestünde, „müsste man über andere Möglichkeiten nachdenken“.

Gemeinde im Löwenschutz-Modus

Die Gemeinde Kleinmachnow hat reagiert, indem sie Einrichtungen geöffnet lässt, aber Vorsichtsmaßnahmen gegenüber Löwen ergriffen hat. Kitas sind offen, aber die Kinder dürfen nicht in den Garten gehen, und den Händlern am Markt wurde empfohlen, keine Stände aufzubauen, was zu einem geringen Andrang führt. Die Situation bleibt weiterhin angespannt. Die Bevölkerung wird gebeten, wachsam zu sein und den Anweisungen der Behörden zu folgen, bis die eventuelle Raubkatze sicher gefunden und unter Kontrolle gebracht ist.

Löwe vs. Wolf

Spannend bleibt auch wie ein Kennenlernen von Löwe und Wolf verlaufen würde. Bei Brandenburgs Wolfbeständen scheint der Fall fast schon unvermeidbar. Während ein Wolfsrüde bis zu 80 kg schwer werden kann und etwa 80cm Schulterhöhe hat, wird eine Löwin problemlos 120 kg schwer bei 1m Schulterhöhe.

