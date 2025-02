Landesjägerball 2025 findet zum 75. Jubiläum statt

Der Landesjagdverband Schleswig-Holstein (LJV) feiert am 21. März 2025 mit dem Landesjägerball sein 75-jähriges Bestehen. Dafür wird die Musik- und Kongresshalle (MUK) in Lübeck einen Abend lang das Revier von uns Jägerinnen und Jägern sein – und natürlich auch das unserer Freunde und Angehörigen. Für gute Musik und Unterhaltung wird Norddeutschlands erfolgreichste Coverband Tin Lizzy mit tanzbarer Live-Musik sorgen. Zum Programm gehört neben einem leckeren Wildbuffet vorab auch die große Tombola mit großartigen Preisen.

In diesem Jahr feiert der LJV sein 75. Bestehen. Diesen Anlass wird der Verband der Jägerinnen und Jäger am 21. März 2025 gebührend im Rahmen eines Landesjägerballs gemeinsam feiern. Dafür wird die Musik- und Kongresshalle (MUK) in Lübeck einen Abend lang das Revier von uns Jägerinnen und Jägern sein – und natürlich sind auch alle Freunde und Angehörigen der Landesjägerschaft herzlich eingeladen.

Kulinarisch wird der Abend mit einem exquisiten Wild-Buffet beginnen. Genießen Sie regionale Spezialitäten, köstliche Variationen und ein Dessertangebot, das Ihren Gaumen verzaubern wird. Für alle diejenigen, die direkt zum Feiern kommen möchten, wird es Fingerfood und kleine Leckereien geben. Jagdhornbläserinnen und Jagdhornbläser werden den Abend mit den traditionellen jagdlichen Klängen eröffnen.

Erstklassige Livemusik sorgt den ganzen Abend für ausgelassene Stimmung und lädt zum Tanzen ein. Schließlich wird Norddeutschlands erfolgreichste Coverband Tin Lizzy für tanzbare Live-Musik sorgen. Somit ist beste Stimmung garantiert. Freuen Sie sich auf neue Hits und die besten Klassiker, die das Parkett zum Beben bringen werden.

Ein weiteres Highlight des Landesjägerballs wird die Tombola. Großartige Preisen bietet die Chance auf exklusive Gewinne. Freuen Sie sich auf hochwertige Preise, die von Partnern und Unterstützern des LJV bereitgestellt wurden – ein ganz besonderer Dank gilt unseren Sponsoren: FRANKONIA, KOOPS Lübeck.

Der Dresscode lautet „jagdlich schick“. Zum Beispiel Tracht, Janker oder Tweed-Sakko. An diesem Abend wollen wir in den Farben unserer Zunft feiern. Der Einlass für Ballgäste mit Wildbuffet beginnt um 18.00 Uhr. Ab 20.00 Uhr öffnet die MUK ihre Türen für den regulären Einlass.

Der Vorverkauf für die Ballkarten startet ab sofort. Die Karte inklusive Wildbuffet kostet 79,00 Euro, eine Karte ohne Wildbuffet kostet 35,00 Euro pro Person. Karten können ausschließlich online bestellt werden unter www.ljv-sh.de. Sie wollen vor Ort in Lübeck übernachten? Eine Liste mit Unterkünften und Hotels finden Sie ebenfalls auf der Homepage des LJV. Freuen Sie sich auf eine rauschende Ballnacht am 21. März 2025.

0

0

0

0 x geteilt