In den Abendstunden des 16. Januar 2023 wurde die Kleine Münsterländer Hündin Amy aus ihrem Zwinger in 09322 Pening/Sachsen gestohlen. Amys 88-jähriger Besitzer bittet dringend um Hilfe bei der Suche nach seinem Hund.

Die Kleine Münsterländer Hündin Amy vom Glückswald wurde dreist gestohlen.

In den Abendstunden des 16. Januar 2023 wurde die Kleine Münsterländer Hündin Amy aus ihrem Zwinger in 09322 Pening/Sachsen gestohlen.

Amys 88-jähriger Besitzer bittet dringend um Hilfe bei der Suche nach seinem Hund.

Wer Hinweise zum Aufenhalt von Amy geben kann, möge sich bitte an die Polizei in Rochlitz, Telefon 03737 – 7890 oder an die Jagdhunde Suchhilfe, Telefon 0151 – 56002711 wenden.

0

0

0

0 x geteilt