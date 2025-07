Kiwi in freier Wildbahn entdeckt: Sichtung des ausgestorbenen Tiers in Neuseeland!

Der Kiwi gilt auf dem Festland in Neuseeland als ausgestorben. Einzig auf einzelnen Inseln sowie in Reservaten lebt das Nationaltier noch – das wurde zumindest bislang angenommen. Denn nun hat ein Jäger eine überraschende Entdeckung gemacht.

Kiwi entdeckt! Jäger findet ausgestorbenen Vogel in Neuseeland

Der flugunfähige Vogel ist das Wahrzeichen von Neuseeland, in freier Wildbahn ist das Tier allerdings ausgestorben. Davon wurde zumindest ausgegangen. Nun fand ein Jäger an der Westküste der Südinsel Neuseelands allerdings einen weiblichen Kiwi Pukupuku. Das teilte die Naturschutzbehörde des Pazifikstaates (DOC) mit. Laut Experten ist der überraschende Fund des Jägers ein Wunder.

Jäger fand Vogel durch Zufall

Bei dem Kiwi Pukupuku handelt es sich um die kleinste der Arten des flugunfähigen Vogels. Bisher galt sie, wie die anderen Arten auch, auf den beiden Hauptinseln von Neuseeland als ausgestorben. Nun fand ein Jäger das Tier in der Adams Wilderness Area, einem abgelegenen Gebiet auf der Südinsel. Bislang wurde davon ausgegangen, dass der kleine, flugunfähige Vogel nur in Reservaten und vereinzelt in raubtierfreien Gebieten auf kleineren Inseln liegt. Nachdem der Jäger das Tier gesichtet hatte, flog die Behörde den Ranger Ranger Iain Graham und seinen ausgebildeten Naturschutzhund Brew in die Adams Wilderness Area, um den Kiwi zu finden.

Laut der Frankfurter Allgemeinen hörte Graham bereits in der ersten Nacht Kiwi-Rufe. „Es war aufregend, aber es dauerte einige Tage, bis ich das Gebiet eingrenzen konnte.“ Der Ranger entdeckte das Tier schließlich nachts, er entnahm dem Tier einzelne Federn. Diese bestätigten später, dass er wirklich einen der nachtaktiven Vögel auf neuseeländischem Festland gefunden hat.

Seltene Kiwi-Sichtung ist ein „Wunder“

Nach Angaben der Leiterin der Vogelschutzorganisation Kiwi Recovery Group, Emily King, handelt es sich um die erste Sichtung seit 1978. Seitdem konnte niemand einen freilebenden Vogel auf dem Festland finden, trotz gezielter Suchen. Der zufällige Fund des Jägers grenze dementsprechend an ein Wunder.

In Neuseeland hat der Vogel Kultstatus erreicht. Der flugunfähige Vogel gilt als Wahrzeichen, das Volk hat sich sogar selbst nach dem Tier benannt. „Kiwi“ gilt längst als Synonym für Neuseeländer.

