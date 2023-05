Kalb von Wolf getötet – Angriff auf Kuhherde in Sachsen

In Sachsen ist nun erstmals ein Kalb Opfer eines brutalen Wolfsangriffs geworden. „Wie das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Dresden am Montag mitteilte, ließen die Verletzungs- und Rissmerkmale darauf schließen, dass mit hinreichender Sicherheit der Wolf den Schaden verursacht habe.“, so zitiert der MDR die zuständige Behörde.

Kalb getötet – Brutaler Riss in Herde

Das Tier hatte am Rand von Dresden am Montagmorgen vermutlich ein offensichtlich gerade erst geborenes Kalb getötet. Aufgefallen war der Riss dem Halter der Kuhherde bei einer Kontrolle. Er fand das kleine Kalb in einem nahegelegenen Rapsfeld. Ereignet hatte sich der Angriff auf Herde und Kalb im Dresdner Ortsteil Marsdorf. Die betroffene Rinderherde mit rund 80 Mutterkühen sowie Kälbern war aus der Koppel ausgebrochen und befand sich auf einer Weide in der Nähe.

Mutterkuh sucht totes Kälbchen

Dem Halter der Tiere war aufgefallen, dass eines der Muttertiere suchend umherlief. Bei genauerem Hinsehen entdeckte er dann das tote Neugeborene mit massiven Bissverletzungen. Derzeit deutet alles darauf hin, dass das Problemtier Wolf in Sachsen die nächste Eskalationsstufe erreicht hat.

