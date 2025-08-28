Jahr Media treibt Change-Prozess voran

Neue Marken, neue Kampagnen – und ein neuer Chefredakteur für JÄGER und SAUEN.
JAHR MEDIA, eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser Deutschlands, setzt seinen konsequenten Transformationskurs fort. Nach der erfolgreichen Einführung der Bewegung #doitride und dem Launch von HOOFORIA folgt nun ein weiterer bedeutender Schritt: Der Wechsel in der Chefredaktion der renommierten Jagdmedien JÄGER und SAUEN.
Zum 25. August 2025 übernimmt Christian Schätze die redaktionelle Leitung beider Marken. Der erfahrene Jagdjournalist verfügt über langjährige Leitungserfahrung in der Fachpresse, tiefgehende Branchenkenntnis und eine enge Verbundenheit zur jagdlichen Praxis – kombiniert mit einem ausgeprägten Gespür für digitale Contentformate.
„Mit Christian Schätze gewinnen wir einen ausgewiesenen Branchenexperten, der das jagdliche Handwerk lebt und liebt. Seine publizistische Klarheit, seine Begeisterung für Bewegtbild und seine Erfahrung im multimedialen Storytelling machen ihn zur idealen Besetzung, um JÄGER und SAUEN in die Zukunft zu führen“, erklärt Verlegerin Alexandra Jahr.
Parallel dazu übergibt Madeline Lindhorst, die seit 2021 als Chefredakteurin des JÄGER entscheidende Impulse für die Weiterentwicklung und Modernisierung des Magazins gesetzt hat, die redaktionelle Verantwortung. „Madeline Lindhorst hat den JÄGER mit Stil, Innovationskraft und sicherem Gespür geführt. Für ihre nächsten Schritte und die Zeit mit ihrer Familie wünschen wir ihr von Herzen alles Gute“, so Jahr.
Unter der neuen Leitung wird JAHR MEDIA den eingeschlagenen Kurs entschlossen weiterverfolgen: Mit einem klaren Fokus auf multimediale Inhalte und emotionales Bewegtbild sollen JÄGER und SAUEN ihre Spitzenposition in der jagdlichen Medienlandschaft weiter ausbauen.
JÄGER – Wir sind Jagd.