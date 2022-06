Jagdmesse – die Jagd und Hund 2022 in Dortmund

Europas größte Jagdmesse, die Jagd und Hund, hat begonnen. Wir berichten über die ersten Messetage und laden Sie recht herzlich ein, uns an unserem Stand in Halle 7 zu besuchen.

Europas größte Jagdmesse

Mit der Jagd und Hund findet seit Dienstag die größte Jagdmesse Europas in Dortmund statt. Wir sind vor Ort und liefern Impressionen der ersten Messetage.

Trotz der warmen Jahreszeit ist diese Jagdmesse ein voller Erfolg. Ein hervorragender Austausch mit unseren Lesern, allen interessierten Besuchern sowie den Kollegen aus der Jagdbranche machte bereits den ersten Messetag zu einem sehr gelungenen Event.

Fachlicher Austausch auf der Jagdmesse

Ob die Frage nach dem perfekten Kaliber, dem richtigen Abfangmesser oder der entscheidende Tipp fürs Revier, wir durften sehr spannende und bereichernde Gespräche führen, für die wir uns herzlich bei Ihnen bedanken! Jagd bedeutet immer Kameradschaft und Teamwork, was sich auf der Jagdmesse wieder bewahrheitete. Wir freuen uns sehr, Sie auch in den folgenden Tagen bei uns am Stand in Halle 7 begrüßen zu dürfen!

Viel Neues fürs Revier

Auf der Jagd und Hund werden auch viele Neuheiten erstmals vorgestellt. So präsentiert die Firma Steiner ihre brandneue Ranger 8 Zielfernrohrserie. Diese begeistert durch großes Sehfeld und hervorragende Lichttransmission. Insbesondere hat die Rangerfamilie Zuwachs im Bereich der Long-Range-Optiken bekommen. Für den weiten Schuss im Gebirge oder für das sportliche Schießen wartet Steiner hier mit spannenden Modellen auf. Doch auch im Bereich der Jagdwaffen gibt es eine Neuheit zu bestaunen. So hat das Suhler Traditionsunternehmen Merkel einen komplett neuen Schaft für den Geradezugrepetierer Helix entwickelt. Die Helix ist nun auch mit einem, in Höhe und Länge verstellbaren, Carbonschaft erhältlich. Die Vorteile des Materials liegen klar auf der Hand: Gewichtsersparnis, größtmögliche Führigkeit sowie eine hohe Rückstoßdämpfung. Der verstellbare Schaftrücken sowie die auswechselbare Schaftkappe ermöglichen es dem Schützen, die Waffe perfekt auf die individuellen Bedürfnisse sowie wechselnde jagdliche Situationen anzupassen.

Eine Jagdmesse für alle

Auf unserem Stand präsentieren wir unsere Magazine, laden zum Austausch mit den Redakteuren ein und stellen unsere attraktiven Messeangebote vor. Gemeinsam mit Jagdwelt24.de verlosen wir zudem ein extrem leistungsstarkes und hochwertiges Hikmicro-Vorsatzgerät. Wer sich über das Gerät und weitere Neuheiten informieren möchte, findet alle Informationen bei Jagdwelt24.de sowie am Stand von Hikmicro. Die Bandbreite der Aussteller auf der Jagd und Hund bietet für jeden etwas! Ob Niederwildenthusiast, Liebhaber der Jagd auf Dangerous Game oder passionierter Schwarzwildjäger, hier ist an alle gedacht. Zudem finden spannende Vorträge statt, im Außenbereich auf dem Wild Food Festival gibt es alles rund um die Wildverarbeitung, das BBQ sowie die richtige Ausrüstung. Im zweiten Teil des Außenbereichs gibt es Informationen zu den verschiedenen Gebrauchshunderassen.

