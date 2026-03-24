JÄGER-Talk mit Helmut Dammann-Tamke: Stellen Sie Ihre Fragen

Am Donnerstag, 26.März 2026, ist der Präsidenten des Deutschen Jagdverbandes (DJV) und der Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. (LJN), Helmut Dammann-Tamke, zu Gast bei uns im JÄGER-Talk. Unser Thema: „Zwischen Revier und Reichweite“- Wie verändert Social Media den Blick auf die Jagd?

Jagd in den Medien: ein heißes Eisen?

Während der letzten Messetage der Jagd und Hund in Dortmund sorgten mehrere Jagdvideos mit teils fragwürdigen Praktiken und haarsträubenden Szenen für Aufruhr in der Jägerschaft. Auf Social Media brach ein Shitstorm nach dem anderen los und viele begannen die Rolle jagdlicher Influencer kritisch zu hinterfragen.

Wir sprechen mit Helmut Dammann-Tamke darüber, wo die Herausforderungen und Risiken bei der Kommunikation mit einer breiten Öffentlichkeit liegen. Wie Inhalte besser aufbereitet werden können, welche Rolle dabei jeder Einzelne von uns spielt und wie die Verbände hier als Vorbilder fungieren können.

Die Schere zwischen urbaner Gesellschaft und Landnutzung im ländlichen Raum wird immer größer und birgt Herausforderungen bei der Kommunikation.

Freuen Sie sich auf einen spannenden JÄGER-Talk zu einem der kontroversesten Themen unserer Zeit.

Ihre Fragen im JÄGER-Talk an Helmut Dammann-Tamke

Doch was wäre ein JÄGER-Talk ohne die Fragen unserer Leser, die Jäger in den Revieren vor Ort?

Und darum wollen wir von Ihnen wissen:

Welche Themen interessieren Sie im Umgang mit den Sozialen Medien?

Wie sollte man mit dem Content der zahllosen Influencer umgehen, was gehört ins Internet und was nicht? Und in welcher Rolle sehen Sie die Verbände, wenn es um das Thema Kommunikation in den Sozialen Medien geht?

Stellen Sie hier ihre Fragen an Helmut Dammann-Tamke: