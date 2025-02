JÄGER TALK: Die Jagd im Wahlkampf – Parteien und ihr jagdpolitisches Programm

Der Bundestagswahlkampf ist in vollem Gange und es sind nur noch wenige Tage bis zur Wahl. Wulf-Heiner Kummetz, Moderator des JÄGER Talks und Madeline Lindhorst, Chefredakteurin vom JÄGER-Magazin, haben vier Kandidaten verschiedener Parteien Fragen über die Zukunft der Jagd in Deutschland gestellt. Wir wollen Ihnen mit dem JÄGER Talk eine Entscheidungshilfe für Ihr Kreuz an der richtigen Stelle geben. Gehen Sie am 23. Februar zur Wahl und stimmen Sie für die Partei, von der Sie glauben, dass sie sich für unsere gemeinsame Passion und Leidenschaft, die Jagd, in Zukunft einsetzen wird.

Die in diesem Beitrag getroffenen Aussagen stammen von den jeweiligen politischen Parteien. Sie spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung der JÄGER-Redaktion wider. Zudem wurden alle Parteien für die Teilnahme an dieser Sendung angefragt. Die Linke und die Grünen hatten leider keine Zeit und vom BSW kam keine Antwort. Wir wünschen viel Spaß beim JÄGER Talk!