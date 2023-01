JÄGER Bockparade – Leser aus dem Wendland gewinnt

JÄGER Bockparade – Preisverleihung auf der Jagd und Hund

Die JÄGER Bockparade des Jahres 2022 ist ausgewertet und die Gewinner sind ausgelost. In alter Tradition wurden die Preise in diesem Jahr wieder auf der Jagd- und Hund in Dortmund verliehen. Und so freut es uns umso mehr, dass wir den Gewinner unseres Hauptpreises, eines SAVAGE Impulse Geradezugrepetierers, gemeinsam mit der Helmut Hofmann GmbH bei uns am Stand begrüßen durften.

Der Gewinnerbock kommt aus Niedersachsen

Wir freuen uns besonders, dass wir die Waffe einem unserer langjährigen Leser, einem passionierten Waidmann aus unserer Mitte, überreichen dürfen. Der Gewinner kommt aus dem Wendland und engagiert sich seit Jahren in der Jungjägerausbildung. Und dennoch, im Gespräch mit unseren Redakteuren und den Experten der Firma Hofmann berichtete er, dass der Geradezurepetierer noch Neuland für ihn ist. Die wichtigste Frage, die es heute zu klären galt, war die nach dem Wunschkaliber. Das durfte sich unser Leser für seine Waffe nämlich noch aussuchen. Und die Wahl fiel auf den ebenso gängigen, wie universellen Klassiker .308 Winchester. Wir wünschen ein kräftiges Waidmannsheil und guten Anblick mit der neuen Büchse!

Die vollständige Auswertung finden Sie wie gewohnt vor Beginn der diesjährigen JÄGER Bockparade bei uns im Heft!

