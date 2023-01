Großes Gewinnspiel zur JAGD & HUND 2023

Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen und Preise im Wert von über 4.000 Euro sichern.

Im Rahmen der Jagd & Hund verlosen wir in Zusammenarbeit mit der Marke MAUSER eine neue Waffe, die auf der Messe erstmalig vorgestellt wird. Außerdem gibt es die Chance einen von zwei Jones-Gasgrills und vier Ragnar-Messer von der Marke BURNHARD zu gewinnen.

Als JÄGER-Abonnent und mit Angabe der Abonummer rutscht man automatisch in einen gesonderten Lostopf und kann so zusätzlich ein MAUSER-Paket im Wert von ca. 500 Euro gewinnen. In dem Paket befinden sich unter anderem ein Rucksack, ein Schalldämpferschutz, ein Jagdmesser und Gewehrriemen.