Gewinnspiel „Elevate your hunt“ von Beretta und RWS

Die Fabbrica d’Armi Beretta S.p.A. organisiert in Zusammenarbeit mit der RWS GmbH das Gewinnspiel „Elevate Your Hunt“. Gewinne eine Beretta BRX1 im Kaliber .308 Win. inklusive RWS DRIVEN HUNT Munition. Das Gewinnspiel endet am 31. Oktober 2023.

Unter allen Teilnehmern innerhalb Deutschlands und Österreichs wird als Hauptgewinn eine Repetierbüchse des Modells BRX1 von BERETTA sowie 200 Schuss RWS DRIVEN HUNT im Kaliber .308 Win. verlost. Weiterhin wird es für den Zweitplatzierten ein Langwaffenfutteral BERETTA Black Boar inkl. 60 Schuss .308 Win. RWS DRIVEN HUNT, für den Drittplatzierten einen Gewehrriemen BERETTA Neo inkl. 40 Schuss .308 Win. RWS DRIVEN HUNT zu gewinnen geben.

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Endverbraucher mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich, die im Besitz einer gültigen Erwerbsberechtigung bzw. Waffenbesitzkarte i.S.d. deutschen bzw. österreichischen Waffengesetzes (WaffG) sind, zu welcher der versprochene Preis nach deutschem bzw. österreichischem Recht gehört und die gemäß nachstehenden Modalitäten an der Initiative teilnehmen. Die Teilnehmer müssen außerdem über einen Internetanschluss und ein gültiges E-Mail-Konto verfügen. Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt voraus, dass die Nutzer während des Gültigkeitszeitraums der Initiative (01.06.2023 – 31.10.2023) die Website https://elevateyourhunt.de aufrufen und sich anmelden, indem sie das entsprechende Formular mit allen obligatorischen Angaben ausfüllen und die Teilnahmebedingungen akzeptieren.

Die Repetierbüchse BRX1 von BERETTA

Die BRX1 garantiert ein Höchstmaß an Bedienungsfreundlichkeit, intuitiver Handhabung, Präzision und Sicherheit. Durch den extrem leichtgängigen Repetiervorgang, die hohe Magazinkapazität auch bei Verwendung von Magnum-Kalibern und den schnellen Magazinwechsel eignet sich diese Waffe besonders für alle Jagdarten, bei denen es auf rasche Schussbereitschaft ankommt, egal ob beim intuitiven Anschlagen oder beim Nachladen für nachfolgende Schüsse. Die Austauschbarkeit der Läufe mit unterschiedlichen Kalibern, die herausnehmbare Abzugsgruppe mit in drei Stufen regulierbarem Abzugsgewicht, die Sicherung mit dem griffgünstig positionierten Schieber sowie die ohne Einschränkung für Rechts- und Linkshänder geeignete Bedienung, die sich ohne spezielles Werkzeug umbauen lässt, machen die BRX1 zu einer modernen, modularen und vielseitigen Waffe, ideal für alle Jäger, Jagdarten und Reviersituationen.

RWS DRIVEN HUNT im Kaliber .308 Win

Das RWS DRIVEN HUNT ist ein bleifreies Deformationsgeschoss, welches speziell für die Drückjagd konzipiert wurde. Das nickelplattierte Kupfergeschoss besitzt eine flache orangene Geschossspitze und eine darunterliegende breite und tiefe Hohlspitze. Das Geschossdesign fördert zusammen mit dem speziellen Herstellverfahren ein schnelles Aufpilzen mit hoher Augenblickswirkung bei gleichzeitig maximalen Restkörpergewicht – insbesondere auf in Bewegungsjagden üblichen kürzeren Distanzen. DRIVEN HUNT eignet sich für alle heimischen Wildarten. Seine volle Stärke spielt es im Bereich mittelschweres bis starkes Wild aus. Erhältlich ist das RWS DRIVEN HUNT in den Kalibern .308 Win., .30-06 und .300 Win. Mag. sowie ab Herbst 2023 in der beliebten SHORT RIFLE-Linie in den Kalibern .308 Win. und .30-06.

Fabbrica d’Armi Pietro Beretta Spa, seit 1526, ist die älteste Industriedynastie der Welt: fünfzehn Generationen von Geschäftsführern, die es verstanden haben, Innovationen zu fördern und ein Geschäftsmodell zu schaffen, das seiner Zeit voraus war.

Heute ist Beretta ein internationaler Hersteller von zivilen Feuerwaffen, Militärwaffen und Produkten für Outdoor-Sportarten wie Jagd, Sportschießen und taktisches Schießen. Beretta ist weltweit tätig, um Outdoor-Enthusiasten, Selbstverteidigungs- und Strafverfolgungsbehörden zu unterstützen, indem es ihnen ein komplettes Ökosystem (Schusswaffen, Bekleidung, Zubehör und Dienstleistungen) zur Verfügung stellt und die modernsten Technologien, Montagelinien, Qualitätskontrollen und hochqualifizierte Mitarbeiter vor Ort einsetzt. Gleichzeitig wird die italienische Büchsenmachertradition seit der Renaissance weitergegeben. Der Höhepunkt der Handwerkskunst findet bei Pietro Beretta PB Selection statt: ein weltweites Beretta Produkthighlight in der Herstellung der luxuriösesten Feuerwaffen und dem dazugehörigen „Ökosystem“.

Qualitätsmarke „Made in Germany“

Die Marke RWS ist 1886 aus den Rheinisch-Westfälischen Sprengstoff-Fabriken hervorgegangen und ist ein eingetragenes Warenzeichen der heutigen RWS GmbH. Anspruchsvolle Jäger und ambitionierte Sportschützen weltweit schätzen die hochwertigen Produkte „Made in Germany“ aus Fürth. RWS ist der europäische Marktführer für Jagdmunition und entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Büchsen- und Randfeuerpatronen sowie Luftgewehrkugeln.

0

0

0

0 x geteilt