FDP sieht Handlungsbedarf beim Wolf – Petition erneut abgelehnt

Der Druck bleibt hoch, doch der Bundestag lehnt eine übertragene Petition aus dem Petitionsausschuss gegen den Wolf ab. Die FDP in Person von Karlheinz Busen will handeln.

Handlungsbedarf: Neuerliche Ablehnung einer Debatte

Am 17. Feburar 2022 hat wie schon kürzlich von uns hier berichtet, der Bundestag eine Petition gegen den Wolf abgelehnt. Es gibt weiterhin großen Handlungsbedarf beim Wolf. Leider hat der Deutsche Bundestag eine neuerliche Petition der FPD für ein aktives Wolfsmanagement an die Ausschüsse zurücküberwiesen. Hierzu finden Sie einzelne jagdpolitische Standpunkte zum Thema „Handlungsbedarf beim Wolf“ hier. Der jagdpolitische Sprecher der FPD Karlheinz Busen meint dazu: „Die Ampelkoalition hat sich das Ziel gesetzt, den Ländern ein aktives, regional differenziertes Wolfsmanagement zu ermöglichen. Zudem soll die tatsächliche Zahl der in Deutschland lebenden Wölfe genauer erfasst werden. Eine Petition, die genau dieses zum Ziel hat, kann derzeit noch nicht abgeschlossen werden.“ Der Gegenwind ist zu groß. Die Grünen wollen den Wolf weiterhin zu großen Teilen umfassend schützen.

Handlungsbedarf beim Thema Wolf bleibt bestehen

Weiter schreibt Busen in seiner Pressemitteilung, dass den Freien Demokraten die Menschen im ländlichen Raum ein Anliegen sei und es weiter Handlungsbedarf beim Thema Wolf gäbe. In Wolfsgebieten hätten Eltern Angst. Aus dieser Angst ginge hervor, dass die Sorge um einen tierischen Übergriff auf ihre Kinder jederzeit möglich ist. Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis ein Mensch angefallen würde. Es leben immer mehr Wölfe in unserem Land und es werden immer mehr Weidetiere gerissen. Auch die Risszahlen von Wildtieren belegen den enormen Zuwachs der Population der Wölfe in unserem Land.

Karlheinz Busen von der FDP bleibt kritisch

Es ist nicht das erste Mal, dass der jagdpolitische Sprecher der FDP klar Stellung bezieht. Es ist kein Geheimnis, dass die FDP für eine Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht plädiert. Die Freien Demokraten haben den Handlungsbedarf beim Wolf erkannt und wollen tätig werden. Bereits im Jahr 2019 hat Busen nach einer Forderung des Bauernverbandes zur Bejagung des Wolfes in einer Stellungnahme erklärt, dass die Kuscheltierromantik aufhören müsse. Der Bundestag unter der Ampelregierung hat nun allerdings in kürzester Zeit die zweite Petition zum Thema Wolf abgelehnt.

