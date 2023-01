Europas größte Jagdmesse – Update von der Jagd und Hund

Große Eröffnung

Heute Morgen um 10:00 öffnete in Dortmund Europas größte Jagdmesse, die Jagd und Hund, wieder ihre Tore. Besucher und Aussteller aus aller Herren Länder fieberten den Neuheiten und Angeboten sowie dem spannenden Austausch miteinander bereits vor Messebeginn entgegen. Bereits der erste Messemorgen war spannend und so freuen wir uns bereits jetzt über Ihre zahlreichen Besuche und die tollen Gespräche mit Ihnen.

Startschuss für Europas größte Jagdmesse

Doch was gibt es auf der diesjährigen Jagd und Hund alles zu sehen? Viele Hersteller präsentieren bereits jetzt vor den großen Händlermessen ihre Neuheiten dem Endverbraucher. Insofern gibt es viel Neues zu entdecken und zu bestaunen. Bei uns am Stand A 48 in Halle 7 präsentiert die traditionsreiche Waffenschmiede Mauser eine absolute Weltneuheit! Obendrein gibt es bei uns ein großes Gewinnspiel, bei dem eine der Waffen sowie weitere hochwertige Preise verlost werden. Zudem warten attraktive Messeangebote und tolle neue Abo-Prämien auf Sie. Wir laden Sie herzlich ein, uns bis Sonntag an unserem Stand zu besuchen. Wir freuen uns auf spannende Gespräche mit Ihnen!

Was gibt es noch zu sehen?

Ob technische Neuheiten, Waffen, Munition oder Jagdreisen, es gibt viel Neues zu bestaunen. Unser Nachsuchenprofi Chris Balke ist auf der Messe, hält mehrere Vorträge zu allen Aspekten der Riemenarbeit und steht Ihnen bei uns am Stand Rede und Antwort zu allen Fragen der Schweißarbeit. Im Außenbereich finden zahlreiche Veranstaltungen rund um das Hundewesen statt zudem biete hier auch das Wild Food Festival ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Egal ob Grillfan oder wilder Kulinariker, hier kommen alle auf ihre Kosten. Zudem ist der CIC bereits am ersten Messetag mit Vertretern aus Botswana vor Ort und sucht das Gespräch mit Jagdgegnern und Kritikern der Auslandsjagd – mit Erfolg!

