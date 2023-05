Die Blaser Kitz-Retter sind wieder im Einsatz

Die Kitzretter-Saison startet und mit dabei sind wieder viele Teams, die mit einer Drohne – zur Verfügung gestellt von Blaser – die Wiesen abfliegen.

Europaweit Kitze retten

Kitzretter-Teams aus ganz Europa können sich bei Blaser bewerben, um eine Drohne zur Verfügung gestellt zu bekommen. In diesem Jahr sind zwei Drohnen in Österreich, zwei in Frankreich und eine in Spanien im Einsatz. Die restlichen Drohnen-Teams sind über ganz Deutschland verteilt. Die Teams spüren mit der Drohne nicht nur Rehkitze auf, sondern auch andere Wildtiere wie Entengelege, Rebhühner und andere Bodenbrüter sowie Igel und Feldhasen und sogar ein Hirschkalb wurde schon gerettet.

Verantwortung gegenüber der Natur

Das Projekt ist Teil der langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie von Blaser.

„Verantwortung für die Natur und die darin lebenden Wildtiere zu übernehmen, gehört schon immer zur Jagd dazu“, sagt Wiebke Lüke, Blaser Marketingchefin, „aber zukünftig müssen wir gemeinsam noch mehr tun, um sicherzustellen, dass auch die kommenden Generationen Artenvielfalt und Natur so wie wir erleben können.“ So kann dir Drohne neben der Kitzrettung natürlich auch zum Schutz von weiteren Wildtieren eingesetzt werden.

Wie bewerbe ich mich für mein Team?

Etwa Ende Januar wird diese Initiative für Wildtiere auf den sozialen Medien der Firma Blaser ausgeschrieben. Die Auswahl der Teams erfolgt anhand des Bewerbungsbogens, dabei wird auf ein gutes Mischungsverhältnis zwischen Neueinsteigern und erfahrenen Teams zu achten.

0

0

0

0 x geteilt