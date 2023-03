Der Wolf Mitglied unserer Kulturlandschaft – möglich oder unmöglich?

Die Wolfspopulation steigt rasant an und der Wolf nutzt die von Menschen entwickelte Kulturlandschaft als Nahrungsquelle und kommt so näher und näher.

Immer wieder und auch immer öfter gibt es Zwischenfälle mit Menschen, Weidetieren und Wölfen. Was einst als wunderbare und glückliche Rückkehr des großen Beutegreifers gefeiert wurde, wirft inzwischen immer häufiger die Fragen „Glück oder Unglück“, „Fluch oder Segen“ auf.

Immer noch kontrollierbar oder bereits außer Kontrolle? Wie sind die Fakten, was ist von welcher Seite aus zu tun?

Zu diesem Thema haben wir Gerd Jahnke, Schäfer aus Eimke, Jörg Hillmer, MdB CDU und Thomas Mitschke, 2. Vorsitzender, Freundeskreis freilebender Wölfe e.V., eingeladen. Gemeinsam möchten wir das Titelthema diskutieren und Lösungen finden.

