Bundesweite Blaser Days – R8 Ultimate Silence testen

Wer die Blaser R8 Ultimate Silence persönlich testen und sich von ihrer Balance und ihrem Schwungverhalten überzeugen möchte, erhält jetzt die Gelegenheit dazu.

In den kommenden Wochen bieten Blaser Fachhändler bundesweit die Möglichkeit an, die R8 Ultimate Silence in Kombination mit den Blaser Zielfernrohrenmodellen B1 und B2 im mobilen Centaurus Laser-Schießkino zu testen. So lässt sich ausgiebig probieren, mit welcher Schafteinstellung und welcher Optik die persönlichen Anforderungen perfekt erfüllt sind.

Weitere Informationen zu den Blaser Days finden Sie auf hier.

