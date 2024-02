Büchse, Zielfernrohr und Co. – das ist neu

Büchse mit innovativem Schaft

Mauser baut seit jeher robuste Werkzeuge für den rauen Revieralltag. Ob mit oder ohne Handspannung, die M12 ist gemacht, um allen Widrigkeiten zu trotzen. Jetzt wurde das Modell um eine neue Schaftvariante erweitert. Die Büchse M 12 Grey Max vereint die Vorteile eines Schichtholzschaftes mit den Vorzügen von Kunststoff. Angenehm ist die Waffe im Handling, da die Haptik der eines Holzschaftes gleicht.

Neues Camou und kompakte Messer

Merkel Gear setzt die Dry Leaf Serie fort und hat sie um eine praktische Softshelljacke erweitert. Ob auf der Stoppel oder im Schilf, macht das unkonventionelle Tarnmuster eine ausgesprochen gute Figur und lässt die menschlichen Konturen zuverlässig verschwimmen. Darüber hinaus gibt es nun ein neues Messer, das sich auch perfekt für kleinere Wildarten oder zum Ringeln eignet.

Leicht kompakt, führig, eine Büchse für die Pirsch

Auch bei den schlanken Schönheiten unter den Büchsen hat sich etwas getan. So bietet Blaser die K95 Success nun mit dem leichten und edlen Lochschaft in Holz an. Ausgestattet mit kanneliertem Lauf und dem neuen B2 Zielfernrohr in der Ausführung 3-18×50 ic, eine absolut führige Kombi. Und auch bei der Munition gibt es eine Neuheit. Christian Socher stellte uns die neue CDB vor, welche die beliebte CDP ablöst und in puncto gestreckter Flugbahn, Augenblickswirkung und Wildbretschonung nochmal eine Verbesserung verspricht.

Wildkameras und thermale Optik

Zeiss präsentiert auf der Jagd und Hund die Zeiss Secacam Modelle 5 und und 7, sowie mit dem DTC 4/50 ein spannendes neues Wärmebildvorsatzgerät mit gestochen scharfem Bild, 640×512-Sensor und Einschießoption per App.

0

0

0

0 x geteilt