ASP-Kernzone im Landkreis Meißen aufgehoben

In Sachsen waren die Erfolge gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) zuletzt eher überschaubar. Umso erfreulicher ist es, dass sich das Seuchengeschehen in der ASP-Kernzone rund um Meißen beruhigt zu haben scheint. Die ASP-Kernzone wurde vorerst aufgehoben.

ASP-Kernzone seit 2021

Am 13.10.21 wurde bei einem gesund erlegtem Wildschein in der Nähe Radeburgs das ASP-Virus nachgewiesen. Es folgte die Einrichtung einer Sperrzone Ende Oktober 2021. Die üblichen Maßnahmen wie intensive Fallwildsuche, verstärkte Bejagung in den umgrenzenden Gebieten sowie Zaunbau liefen an. Insgesamt wurden bis Mai 2022 „nur“ 76 ASP-positive Kadaver auf der relativ großen Fläche gefunden. Seit nunmehr 8 Monaten wurde jedoch kein weiterer Fund verzeichnet.

ASP-Zone aufgehoben

Aufgrund dieses für ASP-Gebiete recht langen Zeitraums wurde die ASP-Kernzone um Meißen aufgehoben. Die Gebiete von fünf Gemeinden im Landkreis Meißen sowie einer Gemeinde im Landkreis Bautzen werden in eine Beobachtungszone überführt. Der Staatssekretär des in Sachsen zuständigen Sozialministerium, Sebastian Vogel, würdigte die lokalen Erfolge in der Seuchenbekämpfung. Er sprach aber in Bezug auf die ASP in Sachsen von einer langwierigen Aufgabe.

Von der ASP-Kernzone zur Beobachtungszone

In der Beobachtungszone gelten weiterhin Einschränkungen. So ist reguläre Jagdausübung möglich. Drückjagden müssen jedoch zwei Tage im Voraus den Behörden angezeigt werden, die sich je nach Seuchenlage ein Vetorecht vorbehalten.

Eine Verwendung des Fleisches erlegter Schwarzkittel ist nur zur Eigenverwertung möglich. Alles Schwarzwild, dass nicht in der heimischen Küche landet, muss von den Jägern über festgelegte Entsorgungsstellen beseitigt werden. Die Entschädigung dafür beträgt insgesamt 150€. Auch bleiben die errichteten Schutzzäune vorerst weiterhin bestehen. Dis ist sicherlich verständlich, denn auch in diesem Bereich kann die ASP wieder auftauchen.

Schäden durch Bau der ASP-Schutzzäune

In Bezug auf Schutzmaßnahmen wie z.B. den Zaunbau durch externe Firmen gibt es noch Klärungsbedarf. Wie ein betroffener Landwirt gegenüber der JÄGER-Redaktion schilderte, entstand ihm durch den Zaunbau auf seinen Feldern ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Bis jetzt haben die Behörden auf die eingereichte Schadensmeldung nicht reagiert. Ob die Aufhebung der ASP-Kernzone daran vielleicht etwas ändern wird?

