AKAH Comfort Plus Hundehalsbänder im Test

Für jedes Wetter konzipiert, praktisch und extrem robust. So präsentiert sich die neue Comfort Plus Halsung von AKAH.

Viel Tragkomfort – das AKAH Comfort Plus

Während viele der gebräuchlichen Halsungen relativ schmal dimensioniert sind, werden die drei Modelle der AKAH Comfort Plus Serie sehr breit geschnitten. Besäumtes Neoprenmaterial mit einer gut belüfteten Innenseite verhindert ein Einschneiden der Halsung und verteilt den Druck, sollte der Hund bei der Nachsuche einmal stärker im Riemen liegen.

Hinzu kommt, dass das Halsband auch bei Schnee und Regen sehr schnell trocknet und beim Tragen nicht scheuert. Egal bei welchem Sauwetter wir damit unterwegs waren, um eine Fährte zu arbeiten, nie war das Halsband richtig nass.

Elastische Halsung

Ein weiterer Vorteil des verwendeten Neoprenmaterials liegt darin, dass es eine natürliche Elastizität bietet, wodurch Zugbewegungen des Hundes abgefedert werden. Kombiniert mit einem herkömmlichen, textilen, Verstellband, lässt sich das Halsband so justieren, dass der Hund sich nicht aus der Halsung ziehen kann, wenn es darauf ankommt, und die Nachsuche „vorzeitig selbst in die Hand nimmt“. Zudem ist das Halsband von AKAH mit einer Halterung für ein GPS-Gerät versehen, sodass man es auch ohne weiteres für die Feldsuche oder Streife einsetzen kann. Auch hier verteilt sich das Gewicht des Gerätes durch das breite Halsband besser auf dem Hals des Hundes.

Der Clou mit dem Verschluss

Was einem sofort ins Auge fällt, ist der innovative Verschluss der Halsung. Dieser besitzt einen Verriegelungsmechanismus, welcher durch einen zusätzlichen Überschub gesichert wird. Durch die Kombination aus stufenlosem Verstellriemen und cleverem Verschluss, ist man nicht auf die festen Größen einer Halsung mit herkömmlichen Verschlusssystemen limitiert und muss sich an die vorgegebenen Abstände der Löcher im Halsband halten.

Im Praxistest macht der Mechanismus eine sehr gute Figur. Entgegen anfänglicher Skepsis unserer Tester, ist der Verschluss sehr praxistauglich. Die Handhabung ist ähnlich der eines Sicherheitsgurts im Auto. Und zudem macht das neue AKAH Halsband auch optisch richtig was her.

Alle weiteren Infos rund um die Halsungen finden Sie hier.

