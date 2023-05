75 Jahre Jagdhornbläserkorps Kreis Herzogtum Lauenburg NORD

75 Jahre Jagdhornbläserkorps Nord der Kreisjägerschaft Herzogtum Lauenburg e.V.

Neben der Jägersprache sind vor allem die Jagdhörner ein sehr wichtiger Teil des jagdlichen Brauchtums.

Das Jagdhorn, einst als einfaches und sehr effektives Kommunikationsmittel zur Durchführung und Leitung einer Jagd, entwickelte sich schnell zu einem Instrument vielfältiger Anwendungsmöglichkeiten. Im Laufe der Zeit entstanden die unterschiedlichsten Jagdhörner in Größe und Tonart, wodurch sich das Repertoire ebenso schnell weiterentwickelte.

Das kleine Fürst-Pless-Horn in der Tonart „B“ und das große Parforcehorn in „B“ oder „ES“ sind heute die am meisten verbreiteten Jagdhörner.

Lassen Sie sich entführen in Ihnen unbekannte Welten jagdlicher Konzertmusik.

Die Jagdhorngruppen

Bläserkorps Nord der Kreisjägerschaft Herzogtum Lauenburg e.V.

Bläserkorps Süd der Kreisjägerschaft Herzogtum Lauenburg e.V.

Bläserkorps Lübeck der Kreisjägerschaft Lübeck e.V

Parforcehorngruppe „Maurinetal“ e.V. Schönberg/ Mecklenburg

nehmen Sie mit auf einen musikalischen Jagdausflug.

Ort: Kurpark Mölln

Datum: 08. Juli 2023

Uhrzeit: 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Eintritt: frei

! Sitzgelegenheiten sind mitzubringen !

… weiteres Highlight in diesem Jahr…

Landes-Hubertus-Messe

Samstag, d. 18. November 2023

Ratzeburger DOM

