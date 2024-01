Mecklenburg-Vorpommern: Aufruf zur Demo

Der offene Brief des Landwirtschaftsministers in Mecklenburg-Vorpommern sorgt bei den Jägern für Unmut. Sie hatten sich eine klare Stellungnahme zu ihrer Kritik an der Novelle des Landesjagdgesetzes gewünscht. Nun wird zur Demo aufgerufen.

Die Novelle des Landesjagdgesetzes schlägt weiter hohe Wellen. In einem Schreiben beteuert der Landwirtschaftsminister, dass die Selbstverantwortung der Jäger nicht beeinflusst werde. Das neue Gesetzt sieht jedoch einen Mindestabschussplan ohne Obergrenze vor. Die Sinnhaftigkeit von Hegegemeinschaften hätte sich damit erübrigt. Eine Nichteinhaltung des Mindestabschussplans soll mit ordnungsbehördlichen Maßnahmen – wie beispielsweise Zwangsgeld – sanktioniert werden.

Der Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommmern wendet sich nun ebenfalls mit einem offenen Brief an alle Jägerinnen und Jäger und ruft zu einer Demonstration in Schwerin auf. Am 10. Januar soll für eine tierschutzgerechte Jagd, den Erhalt aller Tierarten und die Stärkung der Jäger eingestanden werden.

Wann? 10.01.2024 08:00 Uhr

Wo? Alter Garten, 19055 Schwerin

Wie? Jagdliche Signalkleidung, mit Horn, ohne Hund

Weitere Informationen finden sie hier: Anschr__an_Teilnehmer

0

0

0

0 x geteilt