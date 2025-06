MAUSER-Jungjäger Pakete: Fette Beute für Jungjäger!

Von Jagdpraktikern zusammengestellt, bieten die neuen Profi-Starter-Pakete von MAUSER, alles was es für den Einstieg in die Jagd braucht. Und darüber hinaus!

Neuheiten bei MAUSER: Jungjägerpakete zum Preisvorteil

Die vier neuen MAUSER-Jungjägerpakete haben eines gemeinsam: Jagdbegleiter, die kompromisslos und entschlossen in jedes Terrain mitgehen. Kombiniert mit einem MINOX Zielfernrohr, Schalldämpfer plus Munition sind sie sofort einsatzbereit. Und das alles zum Preisvorteil von 25 Prozent – exklusiv für Jungjäger!

Der ultrarobuste MAUSER 18 Standard liegt, dank Polymerschaft mit Soft-Grip-Inlays, auch in schwierigem Gelände immer sicher in der Hand. Mit einer Lauflänge von 47 cm ist er die kompakteste Jagdwaffe des Jungjägerpakets. Das Modell MAUSER 18 Waldjagd sorgt mit dem 51 cm kurzen Solid-Lauf für einen perfekten Schwung und hohen Schießkomfort. Weiteres Plus beider Varianten: Der Stauraum im Hinterschaft.

Zu hart gibt es für den MAUSER 12 nicht. Seine Ganzstahl-Konstruktion, der kalt gehämmerte Lauf aus Spezialstahl und eine Verriegelung mit sechs massiven Warzen direkt im Lauf hat sich bereits auf der ganzen Welt bewährt. Ob mit einem ultrarobusten und softtouch-beschichteten Polymerschaft als MAUSER 12 Extreme oder dem ergonomisch optimierten Lochschaft, mit höhenverstellbarem Schaftrücken, aus speziell behandelten Buchen-Schichtholz der MAUSER 12 Max – der MAUSER 12 bietet auch unter widrigsten Bedingungen maximale Leistung.

Ausstattung der Jungjägerpakete:

MAUSER 18

Kaliber .308 Win; Lauflänge 51 cm (Variante Standard 47 cm), Mündungsgewinde 15×1 (Variante Waldjagd 17×1), MINOX RS-4 2,5-10×50, Hexalock-Montage 30er Ringe, Gewehrriemen Extreme, Schalldämpfer 15×1(Variante Waldjagd 17×1), Futteral Original, 40 Schuss Blaser CDB.

UVP MAUSER 18 2.515 EUR statt 3.354 EUR (2.537 EUR statt 3.382 EUR AT)

UVP MAUSER 18 Waldjagd 2.654 EUR statt 3.538 EUR (2.676 EUR statt 3.568 EUR AT)

MAUSER 12

Kaliber .308 Win; Lauflänge 51 cm, Mündungsgewinde 15×1, MINOX RS-6 2,2-14×50, Hexalock- Montage 30er Ringe, Gewehrriemen Extreme, Schalldämpfer 15×1, Futteral Original, 40 Schuss Blaser CDB

UVP MAUSER 12 Extreme 3.732 EUR statt 4.976 EUR (3.764 EUR statt 5.018 EUR AT) UVP MAUSER 12 Max 4.341 EUR statt 5.787 EUR (4.377 EUR statt 5.836 EUR AT)