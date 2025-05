Marder sorgt für großflächigen Stromausfall und Lärmbelästigung in Wuppertal

Am vergangenen Donnerstag (8. Mai 2025) kam es am späten Abend in mehrere Stadtteilen von Wuppertal zu Stromausfällen. Betroffen waren etwa 10.000 Haushalte in Elberfeld und Uellendahl-Katernberg sowie Teilen von Barmen. Schuld daran, dass großflächig die Lichter ausgingen, war ein Marder.

Marder dringt in Umspannwerk ein: Stromausfall als Folge

Ursache für den Stromausfall, der zwischen 21.20 Uhr und 22.40 Uhr tausende Haushalte betraf, war eine automatisierte Schutzabschaltung eines Transformators des Umspannwerks Clausen. Ein Marder ist allem Anschein nach an Schutzvorrichtungen vorbei zu einem spannungsführenden Anlageteil geschlichen und diese dann berührt. Dies löste die Schutzabschaltung aus, was zwar weitere Schäden verhinderte, aber zu den Stromausfällen in mehreren Bereichen führte.

Techniker, die auf der Suche nach dem Problem vor Ort waren, fanden einen toten Marder im Umspannwerk. „Tiere in technischen Anlagen sind ein bekanntes Risiko, dem wir mit gezielten Schutzmaßnahmen begegnen“, erklärt die WSW-Sprecherin Katrin ten Freyhaus laut der Westdeutschen Zeitung. „Dass sich in diesem Fall dennoch ein Marder Zutritt verschaffen konnte, ist außergewöhnlich.“

Sorgte der Marder auch für Ruhestörung?

Damit war das Mysterium um den Stromausfall schnell gelöst. Allerdings könnte das Tier auch den entscheidenden Hinweis für einen weiteren Fall liefern. Denn bereits im Februar kam es um die beiden Kirchen in Unterbarmen und Langerfeld zu verwirrender Ruhestörung: Die Anwohner mussten nachts permanentes Glockenläuten ertragen. War auch dafür ein Marder verantwortlich?

Technisches Problem sorgt für Fehler in der Zeitprogrammierung

Damals konnte niemand den Grund dafür finden, dass die Kirchglocken ab drei Uhr nachts unaufhörlich läuteten. Mitarbeiter der Kirche vermuteten damals ein technisches Problem. Daraufhin wurden die Glockenanlagen geprüft, dies blieb allerdings ohne Ergebnis. Als Grund stand dann ein möglicher Stromausfall im Raum. Dafür gibt es nun weitere Hinweise. Denn als der Marder den Stromausfall am Donnerstag verursachte, läuteten auch die Kirchglocken wieder.

Damit könnte der Marder nicht nur für den Stromausfall gesorgt, sondern damit auch den Fall um die mysteriöse Ruhestörung gelöst haben. Dies sei allerdings nicht gesichert, ein Techniker müsste den Fall noch klären. Zusätzlich könnten durch den Stromausfall Zeitprogrammierungen im System zurückgesetzt worden sein – auch das könnte das Läuten auslösen.

