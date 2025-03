Luchs tot im Aargau gefunden – Tier wurde illegal getötet

Im Aargau in der Schweiz wurde ein Kadaver gefunden, welcher für Aufregung sorgt: Mitte März wurde in Schinzach AG ein toter Luchs gefunden. Bislang war unklar, wie das Tier verendete. Jetzt zeigen die Ergebnisse von Untersuchungen, dass das Tier durch menschliches Zutun gestorben sein muss.

Luchs im Aargau gefunden: Tier wurde wahrscheinlich gewildert

Ein unbekannter Täter soll in Schinzach AG in der Schweiz einen Luchs mit einem Geschoss illegal getötet haben. Das geht aus einer Autopsie hervor. Deshalb reicht die Kantonsverwaltung nun eine Strafanzeige gegen Unbekannt ein. Der Luchs, ein in der Schweiz streng geschütztes Tier, wurde Mitte März 2025 tot und mit sichtbaren Verletzungen im Wald entdeckt.

Tier lag schon länger am Fundort

Die Staatskanzlei Aargau äußerte sich am vergangenen Freitag (21. März 2025) zu den Geschehnissen um das Tier. Nachdem eine Privatperson am 17. März meldete, dass sie den Kadaver von einem Luchs im Wald gefunden hat, barg die Sektion Jagd und Fischerei der Abteilung Wald im Departement Bau, Verkehr und Umwelt das verendete Tier.

Am Fundort war schnell deutlich, dass der Luchs schon seit längerer Zeit verendet war. Aasfresser haben allem Anschein nach schon von dem Kadaver gezehrt. Um zu untersuchen, wie es zu dem Tod des Tieres kam, wurde es in Absprache mit der Vollzugshilfe des Bundes für das Management des Luchses in der Schweiz zu dem Institut für Tierpathologie der Universität Bern (ITPA) gebracht. Das berichtet der Tagesanzeiger.

Luchs als geschützte Art: Die Folgen illegaler Tötung

Bei der Autopsie des Kadavers sollen Metallsplitter im Körper des Tieres gefunden worden sein. Diese stammen vermutlich von einer Kugel. Daher ist davon auszugehen, dass ein Unbekannter den Luchs illegal getötet hat.

In der Schweiz gilt der Luchs als streng geschützte Art. Das Töten ist dementsprechend illegal, gilt als Wilderei und wird strafrechtlichen verfolgt. Im Aargau gab es im Jahre 2009 den ersten Nachweis von einem Tier, das sich in der Region ansiedelte. Seitdem haben sich die Tiere mit einer kleinen Population etabliert.