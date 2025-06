Luchs in Thüringen gefangen: Krankes Tier soll aufgepäppelt werden

Ein Luchs war krank und abgemagert in Südthüringen unterwegs. Nun soll das Tier in einer Auffangstation im Bärenpark Worbis versorgt werden.

Luchs in Thüringen eingefangen: Tier wirkte schwach und abgemagert

In Südthüringen ist ein kranker Luchs zum Aufpäppeln eingefangen worden. Das Tier befindet sich derzeit in der Auffangstation im Bärenpark Worbis – die zentrale Aufnahmestelle für hilfsbedürftige und kranke Luchse in Thüringen. Ziel ist, dass das Tier bald wieder in die Wildnis zurückkehren kann.

Tier verhielt sich in den letzten Wochen auffällig

Der eigentlich scheue und selten gesichtete Luchs soll zuletzt im Mai immer wieder auf Wiesen bei Bockstadt in der Nähe von Eisfeld im Kreis Hildburghausen bei einem Schloss gesichtet worden. Das berichtet das Umweltministerium in Erfurt. Das Tier habe sich dabei ungewöhnlich verhalten und zusätzlich nicht gut ernährt gewirkt. Experten hatten das Tier daher am vergangenen Dienstagabend (3. Juni 2025) mit Hilfe eines Narkosegewehrs betäubt, um es einzufangen und in die Aufnahmestation zu bringen.

Den männlichen Luchs sollen die Helfer in der Station in Worbis nun versorgen, damit er dann wieder zurück in die Wildnis kann. Ein solches Vorgehen soll die Luchspopulation schützen. In Bayern oder dem Harz, wo vermehrt Luchse vorkommen, sei sowas schon öfter praktiziert worden.

Wo kam der Luchs her?

Das gefundene Tier gehört den Angaben der Experten zufolge allerdings nicht zu den Tieren, die die Forscher im Rahmen des Projekts „Luchs Thüringen – Europas Luchse vernetzen“ ausgewildert haben. Den Vermutungen der Experten zufolge könnte das Tier von Bayern aus nach Thüringen gewandert sein. Denn in Bayern ist die Luchspopulation vergleichsweise groß.

Junge Luchse seien besonders anfällig gegenüber Krankheiten. Besonders die Zeit, in der die Tiere sich mit etwa einem Jahr von ihrem Muttertier trennen, um ihr eigenes Revier zu suchen, ist für die Tiere besonders hart. Die Auffangstation soll den Luchs wieder auf das Leben in freier Wildbahn vorbereiten.