Leichen von vermisstem Paar im hessischen Wald gefunden

In einer kleinen Gemeinde im Nordosten Hessens kam es zu einem tragischen Fund, der die Anwohner schockiert zurücklässt. In einem Wald bei Richelsdorf sind zwei Leichen entdeckt worden. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass es sich um ein Verbrechen handeln könnte. Eine Person haben die Beamten bereits festgenommen.

Leichen in Wald gefunden: Polizei ermittelt

Die Polizei fand die beiden Verstorbenen am Montagmittag (30. Juni 2025) in einem Wald bei Richelsdorf im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Polizei und Staatsanwaltschaft äußerten sich am Dienstag zu dem tragischen Fund. Sie ermitteln nun wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt. Unklar ist bislang noch, wie es um die Umstände des Todes der beiden Verstorbenen steht. Die Leichen werden als Bestandteil der Ermittlungen noch obduziert.

Ehepaar im Voraus als vermisst gemeldet

Die Suchaktion wurde Berichten zufolge im Zuge einer Vermisstenmeldung vom vorhergegangenen Samstag gestartet. Zwei Personen waren zuvor verschwunden, es handelte sich um ein Ehepaar. Bei der Suchaktion, bei der die Polizei auch einen Hubschrauber nutzte, gab es dann die traurige Gewissheit. Die Leichen der Eheleute wurden im Wald bei ihrem Heimatdorf gefunden. Die Staatsanwaltschaft, das Technische Hilfswerk, die Spurensicherung und Gerichtsmediziner wurden zum Fundort hinzugezogen.

Leichen obduziert – Polizei sucht nach Hinweisen

An dem Fundort im Richersdorfer Waldgebiet sowie in einem Wohnhaus in Wildeck sicherten die Ermittler Spuren. Eine verdächtige Person haben die Beamten im Zuge der Ermittlungen bereits festgenommen. Laut Behörden sei derzeit noch unklar, ob ein tatsächlicher dringender Tatverdacht besteht, stünde im Zuge der Ermittlungen noch aus. Eine Obduktion der Leichen soll hier Klarheit bringen.

Die Ergebnisse der Obduktion der Leichen am Dienstagmittag stehen derzeit noch aus. Derweil führen die Ermittler die Spurensuche seit Dienstag fort. Es handelt sich laut den Beamten um „umfangreiche und komplexe Ermittlungen“, wie die hessenschau berichtet. Die Polizei bittet auch die Bevölkerung darum, jegliche Informationen und Hinweise, die dabei helfen könnten, den Fall aufzuklären, zu übermitteln.

