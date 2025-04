Jagdunfall: Mann durch versehentlichen Schuss schwer verletzt

Eigentlich begann der vergangene Samstag (29. März 2025) mit einem routinierten Einsatz: Vier Personen waren auf dem Weg, eine vermeintlich verletzte Nilgans zu suchen und gegebenenfalls zu erlösen. Als sich ein Schuss löste, ging der allerdings nicht auf das Neozoon. Stattdessen löste sich bei einem der Jäger noch im Aussteigen aus dem Auto ein Schuss aus seiner Waffe. Dieser traf einen der Begleiter. Wie konnte es zu diesem Jagdunfall kommen?

Jagdunfall verletzt Beifahrer von Jäger schwer

Bei Haßmersheim, einer Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis in Baden-Württemberg, ist ein Mann bei einem Jagdunfall schwer verletzt worden. Davon berichtet nun die zuständige Polizei. Allem Anschein nach führte eine unglückliche Verkettung von Ereignissen dazu, dass sich unabsichtlich ein Schuss aus dem Repetierer des Jägers löste.

Mann statt Nilgans erwischt: Kugel löst sich versehentlich aus Repetierer

Eigentlich war der Jäger zusammen mit drei weiteren Personen auf einem Revierrundgang unterwegs. Ziel war es, eine verletzte Nilgans, die bereits im Sterben lag, im Bereich der Haßmersheimer Schleuse zu erlösen. Gegen 14 Uhr kamen die vier Personen mit dem Auto am Revier an.Schon beim Aussteigen aus dem Fahrzeug soll es dann zu der ungewollten Schussabgabe gekommen sein – der Schuss traf den Beifahrer des Jägers. Dieser wurde durch die Gewehrkugel schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann aufgrund seines Zustandes in eine Klinik.

Wie kam es zu dem Jagdunfall?

Nun laufen Ermittlungen zu dem Verlauf vom Jagdunfall. Bislang ist unklar, wie es genau dazu kommen konnte, dass der Schuss sich ungewollt löst. Auch über den derzeitigen Zustand des verletzten Mannes gibt es keine weiteren Informationen.

Wie häufig Jagdunfälle in Deutschland passieren, ist schwer zu beurteilen. Denn in der Todesursachenstatistik des Statistischen Bundesamtes (StBA) sind alle Tode in Folge einer Schusswaffeneinwirkung in Deutschland zusammengefasst. Es gibt weder eine Unterscheidung zwischen Unfällen und vorsätzlichen Taten noch eine Unterscheidung von Tötungen durch legale oder illegale Waffen. Insgesamt stellt der Jagdunfall allerdings eine sowohl seltene als auch tragische Ausnahme dar.

