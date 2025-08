Jagdunfall in Tschechien: Jäger schießt Schatzsucher in die Brust

Am Sonntag kam es zu einem tragischen Jagdunfall in Tschechien. In der Nacht hat ein Jäger versehentlich einem Schatzsucher in die Brust geschossen. Was ist geschehen?

Am Sonntag kam es zu einem tragischen Jagdunfall in Tschechien. In der Nacht hat ein Jäger versehentlich einen Schatzsucher angeschossen. Die Kugel traf den 44 Jahre alten Mann an der Brust, wodurch dieser schwere Verletzungen erlitt. Der Schatzsucher konnte noch ins nächste Dorf kriechen – das rettete ihm vermutlich das Leben.

Bei einem schweren Jagdunfall in Tschechien hat ein Jäger versehentlich einem Schatzsucher in die Brust geschossen und ihn damit schwer verletzt. Der Schatzsucher war laut Informationen der tschechischen Nachrichtenagentur CTK mit einem Metalldetektor in dem Waldstück unterwegs, als ihn plötzlich die Kugel des Jäger in die Brust traf. Der Vorfall spielte sich dabei in Dunkelheit in der Nacht auf Sonntag bei der Gemeinde Ctibor u Tachova ab. Diese befindet sich nahe der Grenze von Tschechien zu Bayern.

Der Jäger selbst bemerkte seinen Fehlschuss sofort. Direkt nach dem Jagdunfall soll er sich auf die Suche nach dem Verletzten gemacht haben. Diese Suche blieb allerdings erfolglos, weswegen der Waidmann sich nach dem Jagdunfall in Tschechien selbst bei der Polizei meldete.

Opfer von Jagdunfall in Tschechien schleppt sich selbst ins nächste Dort

Ein Freund des verletzten Schatzsuchers äußerte sich gegenüber der Nachrichtenagentur zu dem Vorfall: „Mein Kamerad schaffte es noch kriechend ins Dorf, und dort hat man für ihn die Rettung gerufen.“ Als der Schatzsucher nach dem Jagdunfall im Krankenhaus behandelt wurde, soll die Kugel noch in seinem Brustkorb gesteckt haben. Der Rettungsdienst bestätigte gegenüber der Presse, dass der Verletzte nach dem Jagdunfall in Tschechien mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden ist. Glück im Unglück: Lebensgefahr bestehe nicht. Die Polizei hat bei dem Jäger einen Alkoholtest unterzogen, nachdem er sich selbst stellte. Dieser Test endete allerdings negativ. Dass der vermeintliche Unfall doch absichtlich zustande kam, gilt derzeit als unwahrscheinlich.

