Jagdschein Schnellkurs: Vor- und Nachteile vom Jagdschein Intensivkurs

Den Jagdschein zu machen ist zeitaufwendig. Für einige Menschen ist der Start in die Jagd verbunden mit großen organisatorischen Hürden. Ein Jagdschein Schnellkurs wirkt für viele angehende Jägerinnen und Jäger wie eine gute Lösung, innerhalb der Jägerschaft gelten solche Intensivkurse allerdings häufig als verpönt. Was muss man bei einem Jagdschein Intensivkurs beachten, und was sind die Vor- und Nachteile von einem Vorbereitungskurs in der Schnellversion?

Welche Voraussetzungen für den Jagdschein Schnellkurs?

Für einen Jagdschein Schnellkurs gelten grundsätzlich die gleichen Regeln wie auch für einen normalen Kurs. Für einen eingeschränkten Jugendjagdschein ab 16 muss man für Kurs und Prüfung 15 Jahre alt sein, den uneingeschränkten Jagdschein kann man ab 18 Jahren erhalten. Außerdem gilt: Nur wer von den Behörden als zuverlässig eingestuft wird, also ein tadelloses polizeiliches Führungszeugnis vorweisen kann, wird schlussendlich auch zur Jägerprüfung zugelassen. Damit einhergehend gilt auch, dass die geistige und körperliche Eignung unbedingt gegeben sein müssen.

Der Jagdschein Intensivkurs sollte genau wie der normale Kurs im Schnitt gut 180 Theoriestunden enthalten. Dazu kommen Schießübungen am Stand sowie Praxiseinheiten. Darüber hinaus sollte man genug Zeit für eigenständiges Lernen einplanen. Laut Angaben des DJV geben die meisten Jagdscheinanwärter rund 1.500 bis 3.000 Euro für Vorbereitungskurs und Prüfung aus.

Jagdschein Kurs: Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Jagdscheinkurs und einem Jagdschein Intensivkurs?

Bei einem normalen Jagdscheinkurs erstrecken sich die Unterrichtseinheiten über mehrere Monate, sie finden unter der Woche meist abends beziehungsweise ganztags an einigen Wochenendterminen statt. Im Gegensatz dazu findet ein Jagdschein Schnellkurs über wenige Wochen mit täglich meist acht Stunden Unterricht statt. Auch in den Theoriestunden der Kompaktkurse, der DJV empfiehlt mindestens 100 Stunden Theorie, werden je nach Bundesland die verschiedenen Themengebiete des Prüfungsrahmenplans für die Zulassung zur Jägerprüfung vermittelt. Darunter Kenntnisse zu Wildbiologie und Tierkunde, Jagdpraxis, Waffenkunde, Wildkrankeiten und Behandlung von erlegtem Wild, Jagdrecht und Hundewesen.

Vor und Nachteile vom Jagdschein Schnellkurs:

Vorteile vom Jagdschein Intensivkurs sind relativ offensichtlich: Der Kurs ist häufig besser vereinbar mit den Lebensumständen, wer ein paar Wochen Urlaub nimmt kann so den Jagdschein auch mit dem Vollzeitjob vereinbaren. Gerade für Personen in Schichtarbeit kann das die realistischere Lösung sein.

Wer einen Intensivkurs belegt, muss sich darüber hinaus auch intensiv mit den vermittelten Themen beschäftigen. Dadurch könnten die Themen aus den Theoriestunden auch präsenter im Kopf bleiben.

Doch der Jagdschein Schnellkurs bringt auch Nachteile mit sich. Durch die zeitliche Begrenzung kann der Praxisteil weniger intensiv ausfallen, besonders, weil sich der Kurs nicht über eine längere Zeit im Revier erstreckt und man dadurch nur einen zeitlich begrenzten Einblick in die Arbeit im Revier bekommen kann.

Die kürzere Kurszeit konnte dafür sorgen, dass der Jagdschein Schnellkurs bei der Wissensvermittlung eher oberflächlich bleibt. Manche Themen mögen nicht prüfungsrelevant, aber dennoch nützlich sein. Genau solche Informationen bleiben bei einem Intensivkurs aufgrund fehlender Zeit eher auf der Strecke.

Der letzte Nachteil kommt wohl auf die eigene Disziplin an. Wenn zwischen Beginn vom Jagdschein Intensivkurs und Prüfung nur wenig Zeit liegt, gibt es ein entsprechend höheres Lernpensum. Die Kursteilnehmer müssen sich schnell mehr Informationen aneignen.

Ist der Intensivkurs eine gute Alternative?

Am Ende des Tages gilt: Die Qualität eines Jagdschein Kurses hängt größtenteils von den Ausbildern und ihren Kompetenzen ab. Der viel kritisierte Jagdschein Schnellkurs kann durch kompetente Ausbilder, die bei den wichtigen Themen aktuell bleiben, deutlich mehr bringen als der klassische Jagdscheinkurs unter einem weniger kompetenten Ausbilder. Am aussagekräftigsten sind wohl die Erfahrungen derer, die die Kurse belegt haben. Wer darüber nachdenkt, einen Jagdschein Intensivkurs zu belegen, sollte sich dementsprechend im Voraus gut über die möglichen Jagdschulen informieren.