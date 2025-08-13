Jagdschein Online? Jagdverband warnt vor Betrugsmasche

Den Jagdschein Online beauftragen, schnell und einfach, sogar ohne Jagdschein Kompaktkurs. Was für viele Unwissende wie eine gute Möglichkeit wirken könnte, an einen Jagdschein zu gelangen, ist eigentlich eine illegale und hochgradig gefährliche Betrugsmasche. Nun warnt der Deutsche Jagdverband – und leitet rechtliche Schritte ein.

Jagdschein Online kaufen: Gefährliche Betrugsmasche

Der DJV stellt Anzeige gegen dubiose Anbiete, die im Internet und den sozialen Medien damit werben, den Jagdschein online anzubieten. Der Jagdverband warnt: Den Jagdschein gibt es ausschließlich bei der Jagdbehörde. Und Voraussetzung dafür ist die bestandene staatliche Jägerprüfung. Diese zeigt sich immer wieder als hochanspruchsvoll – und kann auf keinen Fall dadurch ersetzt werden, den Jagdschein einfach über eine Website zu kaufen.

Jagdschein Online: Illegal und ungültig!

Sowohl auf dubiosen Webseiten als auch in den sozialen Medien bieten Betrüger derzeit vermehrt an, den Jagdschein Online kaufen zu können. Der DJV warnt vehement vor derartigen Angeboten. Denn einen Jagdschein kann man ausschließlich bei den zuständigen Behörden erwerben. Voraussetzung dafür ist das Bestehen der staatlichen Jägerprüfung und die rechtliche Zuverlässigkeit. Das bedeutet auch, dass ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis vorliegen muss. Keiner dieser Aspekte wird bei den Online Angeboten beachtet. Dieser ist damit illegal und nicht gültig. Der Dachverband der Jäger hat nun gegen Anbieter Anzeige erstattet. Er bittet darum, auffällige Betrugsversuche umgehend der Polizei zu melden.

Jägerprüfung und jagdliche Eignung: Jagdschein mit hohen Ansprüchen verbunden

Das „grüne Abitur“, wie die staatliche Jägerprüfung auch unter Jägern heißt, beweist sich immer wieder als sehr anspruchsvoll. Die Prüfung umfasst einen schriftlichen, mündlichen und praktischen Teil, rund 23 Prozent der Teilnehmer sind 2024 durchgefallen. Die Schwerpunkte sind vielfältig und reichen von Wildbiologie über Waffenkunde und Fleischhygiene bis Jagd-, Tierschutz- und Naturschutzrecht. Die Ausbildung umfasst etwa 120 Stunden Theorie und rund 40 Stunden Praxis. Sowohl die umfangreiche Jägerprüfung als auch die Überprüfung der jagdlichen Eignung fallen weg, wenn man den Jagdschein Online zu kaufen versucht.

