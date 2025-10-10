Jagdmesse Grünau: Internationalen Jagd- und Schützentage im Überblick

In Grünau ist die Jagd daheim! Auch in diesem Jahr finden die Internationalen Jagd- und Schützentage bereits zum 11. Mal statt. Vom 10. Bis 12. Oktober können Jäger und Schützen im ehemaligen Jagdschloss der Wittelsbacher in Grünau bei Neuburg a. d. Donau bei 480 renommierten Ausstellern und einem einzigartigen und mitreißenden Rahmenprogramm ihre Passion mitten in der Natur erleben.

Internationale Jagd- und Schützentage: Jagdmesse in Grünau von Jägern für Jäger!

Deutschlands größte Outdoormesse für Jäger und Schützen findet mitten in der Natur statt und wird von Jägern für Jäger organisiert. Für über 32.000 geplante Besucher ermöglichen 480 Aussteller aus dem In- und Ausland, darunter große Namen wie Blaser, Mauser, Frankonia und Zeiss, ein einzigartiges Erlebnis. Dabei ist die Messe naturverbunden wie keine zweite. Geschäftsführer Hubertus Reich erklärt, wie Sicherheit und Naturnähe auf den Internationalen Jagd- und Schützentagen zusammenkommen: „Wir haben rund ums Schloss neben dem Freigelände 10.000 Quadratmeter ‚trockene‘ Ausstellungsfläche in sechs befestigten und beheizbaren Zelthallen zu bieten mit noch dazu bester Infrastruktur.“

Weitere Highlights: das große Hundedorf, in dem über 50 verschiedene Jagdhunderassen präsentiert werden, die Greifvogelvorführungen und die Führungen durch den ans Schloss angrenzenden Auwald.

Wo finden die Internationalen Jagd- und Schützentage statt?

Die Internationalen Jagd- und Schützentage finden im Jagdschloss Grünau statt, das sich in Neuburg an der Donau befindet. Grünau befindet sich im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Bayern. Die Adresse für Navigationssysteme lautet:

Jagdschloss Grünau, St2043, 86633 Neuburg a. d. Donau

Vor Ort gibt es zusätzlich kostenlose Parkmöglichkeiten direkt vor Ort auf dem Messegelände.

Finden die Internationalen Jagd- und Schützentage bei jedem Wetter statt?

Ja, die Internationalen Jagd- und Schützentage können auch bei schlechten Wetter stattfinden. Dank ausreichender Geländebefestigungen sowie über 10.000 m² fester und beheizbarer Messehallen findet die Messe bei jeder Witterung statt.

Jagdmesse Grünau: Darf ich meinen Hund mitbringen?

Hunde sind nicht nur erlaubt, sondern herzlich willkommen. Besucher sollten allerdings dran denken, einen gültigen Impfpass von ihrem Vierbeiner mitzubringen.

Was kosten die Tickets? Kann ich vor Ort noch Tickets für die Internationalen Jagd- und Schützentage kaufen?

Erwachsene zahlen 20,- Euro pro Tagesticket, das 2-Tages-Ticket kostet 36,- Euro. Zusätzlich gibt es ermäßigte Tageskarten für Jugendliche ab 14 Jahren sowie Studenten und Inhaber eines Schwerbehindertenausweises. Diese Personengruppen bezahlen für eine Tageskarte nur 18,- Euro. Für Kinder bis zum Alter von 14 Jahren ist der Eintritt frei.

Vor Ort stehen genügend Tageskarten zur Verfügung. Eine vorab Reservierung oder Anmeldung ist daher nicht notwendig.

Übrigens: Auch JÄGER wird dieses Jahr vor Ort sein! Auf unserem Instagram-Kanal berichten wir live von der Messe.