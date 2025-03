Jagdhunde in Brandenburg: Knapp 800 Hunde geprüft

Jagd ohne Hund ist Schund! Doch um sicher mit Hunden auf die Jagd gehen zu können, müssen diese erst ihre Eignung beweisen. Der Landesjagdverband Brandenburg e.V. (LJVB) hat Zahlen zu den Brauchbarkeitsprüfungen der Jagdhunde aus dem Jahr 2024 veröffentlicht.

Jagdhunde in Brandenburg: Landesjagdverband für Prüfung verantwortlich

Der LJVB ist bereits seit 2005 mit der Organisation, Durchführung und Anerkennung der Brauchbarkeitsprüfungen für Jagdhunde beauftragt. Dies ist durch das Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz geschehen. Der LJVB führt die Prüfungen gemäß der Jagdhundebrauchbarkeitsverordnung (JagdHBV) durch. In Brandenburg wurden auf dieser Basis im Jahre 2024 790 Hunde in 151 Prüfungen auf ihre jagdliche Eignung geprüft. Insgesamt sind derzeit etwa 5300 geprüfte Jagdhunde im Register des LJBV aufgeführt.

Der LJBV hat diese Statistiken für das Jahr 2024 nun veröffentlicht und die Brauchbarkeitsprüfungen entsprechend eingeordnet:

Die Prüfungen sind anspruchsvoll und differenzieren sich in verschiedene Fachgruppen (FG), die die Vielseitigkeit und spezifischen Fähigkeiten der Hunde in den unterschiedlichen Jagdarten prüfen (Es können auch mehrere FG in einer Prüfung absolviert werden). In 2024 gab es in den verschiedenen Fachgruppen folgende Durchfallquoten:

Fachgruppe Durchfallquote Bestanden FG A (Gehorsam) 42 Hunde (8,08 %) 478 Hunde FG B (Bringen außer Wasser) 8 Hunde (4,37 %) 175 Hunde FG C (Wasserarbeit) 7 Hunde (3,83 %) 176 Hunde FG D (Schweißarbeit) 18 Hunde (7,11 %) 235 Hunde FG E (Stöbern) 12 Hunde (6,82 %) 164 Hunde FG Es (Stöbern im Gatter) 44 Hunde (35,20 %) 81 Hunde FG F (Bauarbeit) 1 Hund (3,23 %) 30 Hunde

Der Jagdhund als unersetzlicher Helfer

Jagdhunde sind ein essenzieller Teil der Jagd und stellen dabei unersetzliche Helfer in einer Vielzahl von Bereichen dar. Oft sind spezifische Rassen dabei besonders für einzelne Einsatzgebiete geeignet, in jedem Fall müssen sie sich allerdings in der Brauchbarkeitsprüfung als „brauchbar“ erweisen, um bei der Jagd zum Einsatz kommen zu können.

Der LJVB möchte auch in Zukunft dafür sorgen, dass die Prüfungen der Jagdhunde auf höchstem Niveau ablaufen. Nur so könne eine nachhaltige und verantwortungsvolle Jagdausübung gewährleistet werden.

