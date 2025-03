Jagdhaftpflicht bei der Gothaer: Gewinn des begehrten Vema-Makler Awards bestätigt Spitzenleistungen

Gothaer bietet herausragende Jagdhaftpflichtversicherung

Wer zu den Jägern gehört, muss sich auch mit der Frage auseinandersetzen, welche Jagdhaftpflichtversicherung in Frage kommt. Eine aktuelle Makler-Befragung des Maklerverbunds Vema zeigt nun den Erfolg. Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG ist unter den Vema-Maklern der beliebteste Anbieter für die Jagdhaftpflichtversicherung.

Was bietet die Versicherung?

Für den Jäger stellt die Jagdhaftpflichtversicherung die wichtigste Police dar. Sie ist nicht nur absolut sinnvoll, sondern für Weidmänner gesetzlich vorgeschrieben. Diese Versicherung müssen Jäger bei der zuständigen Jagdbehörde vorweisen, um überhaupt einen Jagdschein zu erhalten. Die Versicherung schützt Jäger sowohl vor den finanziellen Folgen vor unabsichtlichen Schäden, die sie selbst verursachen, als auch vor solchen, die ihre Jagdhunde erzeugen. Zusätzlich bietet die Jagdhaftpflicht den versicherten Jägern Schutz vor Schadenersatzansprüchen, die gegen sie selbst geltend gemacht werden.

Makler empfehlen Jägern die Gothaer Jagdversicherung mit Abstand am häufigsten

In Sachen Jagdhaftpflicht schneidet die Gothaer dabei herausragend gut ab: In keiner anderen Haftpflicht-Kategorie sind die Makler sich so einig wie im Segment der Jagdversicherung. Das heißt in Zahlen: Mehr als die Hälfte aller befragten Makler, nämlich 55,7 Prozent, empfehlen diese Jagdhaftpflichtversicherung am häufigsten. Und auch nach dem Schulnotenprinzip zeigt sich, wie beliebt die Versicherung ist. Die Jagdversicherung erhält im Schnitt die Note 1,79 von dem Vema-Maklern und ist dementsprechend klarer Favorit.

„Diese starke Positionierung der Makler unterstreicht das Vertrauen, das die Gothaer in der Branche genießt“, ordnet Dirk van der Sant, Produktmanager für Jagdversicherungen bei der Gothaer, die Ergebnisse ein. „Von Kundinnen und Kunden bekommen wir regelmäßig sehr positives Feedback hinsichtlich Qualität, Preis und der Leistungsbearbeitung. Wir freuen uns, dass dieser Eindruck nun auch von Vertriebsspezialisten bestätigt wurde.“

Die BarmeniaGothaer Gruppe gehört zu den Top 10 der Versicherer in Deutschland. Mit rund acht Millionen Kundinnen und Kunden, 7.500 Mitarbeitenden sowie Beitragseinnahmen von rund 8,5 Milliarden Euro ist die Gothaer einer der größten Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit.

Mehr über den Erfolg der Gothaer in Sachen Jagdhaftpflicht lesen Sie hier.