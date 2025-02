Jagd & Hund: Neuheiten der Jagdmesse im Überblick

Die Jagd & Hund 2025 ist vorbei. Auf der größten Jagdmesse Europas wurden vom 28. Januar bis zum 2. Februar 2025 wieder eine Vielzahl von Neuheiten vorgestellt. Für Jäger und Naturfreunde gab es eine dementsprechend große Produktvielfalt zu entdecken. Bei dieser Menge an Neuheiten, die die Aussteller über 6 Tage auf der Messe vorstellten, kann man schnell den Überblick verlieren. Deswegen haben wir einige Highlights von der Jagd & Hund 2025 zusammengetragen.

Zeiss Secacam 3

ZEISS baut sein Wildkamera-Angebot weiter aus und setzt mit der neuen ZEISS Secacam 3 neue Maßstäbe in der Bildqualität und Überwachungstechnologie. Mit optimierter Bildverarbeitung, einer verbesserten Bewegungserkennung, schnelleren Übertragung und intuitiver Bedienung bietet die Kamera unverzichtbare Einblicke in die Natur, wie ZEISS auf der Jagd & Hund vorstellt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Hikmicro Falcon 2.0 und Condor 2.0

Die Wärmebildspezialisten von Hikmicro stellen die neue Generation der Condor- und Falcon-Wärmebildgeräte vor. Bei den Wärmebild-Handgeräten sollen vor allem die Bildqualität und die Benutzerfreundlichkeit in optimierter Form glänzen. Wir haben Ihnen die Produkte der Condor-Reihe sowie der Falcon-Reihe vorgestellt.

Blaser RF 8×32 und 10×42 und Blaser FBX

Für alle Jäger, die auf Nummer sicher gehen und jederzeit wissen wollen, wie weit entfernt das Wild steht, sind die neuen Blaser Rangefinder unerlässlich. Das dynamische Einblickverhalten des kompakten Kraftpakets bietet dabei maximalen Sehkomfort – bei einem vergleichsweise geringen Gewicht. Und auch der integrierte Laser-Entfernungsmesser der Rangefinder-Modelle überzeugt.

Blaser bringt zusätzlich die Blaser FBX auf den Markt. Die moderne Fat Body Basküle in Kombination mit dem Sporting Vorderschaft und der DLC- Oberflächenbeschichtung (Diamond-like-Carbon) auf allen sichtbaren Stahloberflächen in elegantem Schwarz fallen dabei direkt ins Auge. Mehr zum Blaser FBX lesen Sie hier.

MAUSER 25

Blitzschnell, bedingungslos durchsetzungsstark und zielsicher: Charakterzüge, die nicht nur einen Weltklasse-Rugbyspieler auszeichnen, sondern ebenso den neuen MAUSER 25 Geradezugrepetierer. Dieser wurde nun auf der Jagd & Hund vorgestellt und ist in drei Varianten erhältlich – was kann der neue Geradezugrepetierer von Mauser? Mehr zum MAUSER 25 können Sie hier lesen.

Neuheiten bei MINOX: RS-6 Linie, Ferngläser der Reihen X-Tour und X-Universal

Mit der neuen Zielfernrohrlinie RS-6 schließt MINOX nahtlos an die gelungene Einführung der RS-4 Serie im vergangenen Jahr an. Die neuen Modelle bieten dabei hohe Qualität sowie Zuverlässigkeit „Made in Germany“.

Und auch auf dem Fernglas-Markt hat erweitert MINOX das Angebot. Die X-Tour Modelle bestechen mit modernem Design und herausragender Leistung. Und damit nicht genug: Auch die Fernglas-Serie X-Universal von MINOX setzt auf höchste Bildqualität gepaart mit attraktivem Design.

Sauer 505 und Sauer 101 Fieldshoot

Auch J.P. Sauer & Sohn berichtet über Neuheiten aus dem eigenen Hause. Neben der neuen Silence Variante der Sauer 505 kommt ebenso die Sauer 101 Fieldshoot auf den Markt. Wir berichten über die Neuheiten, die Sauer auf der Jagd & Hund vorgestellt hat.

Swarovski Optik EL Range 12×42

Die EL Range Ferngläser von SWAROVSKI OPTIK bestechen mit brillanter optischer Leistung, präziser Messung, Tracking Assistant und einer einfachen, intuitiven Konfiguration über die SWAROVSKI OPTIK Hunting App. Nun bekommt die EL Range Reihe Zuwachs – was kann das neue EL Range 12×42?