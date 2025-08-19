Jäger von Hundehalter beleidigt und bedroht

Am vergangenen Samstagabend soll ein Hundehalter einen Jäger in Poschetsried im Landkreis Regen in Bayern zuerst beleidigt und dann bedroht haben. Nun ermittelt die Polizei. Was ist über den Fall bekannt?

Hundehalter leint Hunde nicht an: Jäger reagiert

Am vergangenen Samstag (18. August 2025) war ein 44 Jahre alter Jäger gegen 19 Uhr in seinem Revier bei Poschetsried unterwegs. Als er sich gerade auf einem Hochsitz befand, habe er bemerkt, wie ein 52-jähriger Hundehalter aus Regen drei Hunde unangeleint mit sich führte. Das teilte die Polizei mit. Der Waidmann habe den Mann laut idowa nach Bemerken darauf hingewiesen, dass er seine Hunde anleinen müsse. Denn das Revier befindet sich in einem Naturschutzgebiet, dementsprechend bestehe Leinenpflicht.

Hundehalter beleidigt und bedroht Jäger

Der Hundehalter zeigte sich allerdings nicht bereit dazu, der Bitte Folge zu leisten. Stattdessen reagierte er aggressiv und fing an, den Jäger zu beleidigen. Nach Angaben der Medien habe der Hundehalter gepöbelt, der Jäger solle „erstmal das bayrische Gesetz lernen“. Dieser Aussage folgte sogar eine Drohung: Das würde sich „sowieso erledigen“, weil er „das nächste Mal seine 9mm dabei hätte und dann ein Hobbyjäger vom Hochsitz fällt“. Auch beim Entfernen vom Hochsitz beleidigte der Hundehalter den Waidmann weiter.

Polizei ermittelt

Die Polizei fing nach Meldung durch den Jäger an, gegen den Hundehalter zu ermitteln und konnte stell die Identität des 52 Jahre alten Mannes feststellen. Die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Regen zeigten ihn nun wegen Bedrohung und Beleidigung an – auf ihn warten wohl wesentlich empfindlichere Strafen, als das Missachten der Leinenpflicht zur Folge gehabt hätte.

Zu derartigen Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber der Jägerschaft kommt es immer wieder, so auch ein Jäger, der nach einem Wildunfall ausrückte und sich mit heftigen verbalen Angriffen konfrontiert sh. Und auch die Polizei muss fälschlicherweise immer wieder für einen Jäger, der lediglich seinen Job macht, ausrücken. Erst kürzlich musste ein Waidmann einen Fuchs erlegen, woraufhin Zeugen die Polizei alarmierten.

Auch interessant