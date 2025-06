Jäger verhindern Sprit-Diebstahl in Windpark in NRW

Jäger leisten tagtäglich einen großen Beitrag zum Wohl Gleichgewicht von Wild, Wald und Allgemeinheit. Zwei Waidmänner haben nun allerdings durch ihr aufmerksames Verhalten zusätzlich eine Straftat verhindern können.

Jäger bemerken ungewöhnliches Verhalten

Dank den zwei aufmerksamen Männern konnte ein Sprit-Diebstahl bei einem Windpark in Borgentreich, einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen, verhindert werden. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum vergangenen Freitag, den 20. Juni 2025. Die Jäger konnten die Polizei hinzuziehen, welche wiederum zwei mutmaßliche Täter vorläufig festnehmen konnte.

Täter verschaffen sich gewaltsam Zugang zu Gelände – Jäger verfolgen diese

Die beiden Jäger beobachteten am frühen Freitagmorgen, wie sich mehrere Personen unter dem Einsatz von Gewalt Zugang zu dem Gelände des Windparks ermöglichten. Als die Personengruppe die beiden Waidmänner bemerkte, flüchteten die meisten in einem Audi Q6. Bislang ist noch unklar, wie viele Personen in dem Fahrzeug fliehen konnten. Zwei weiteren Tätern blieb diese Möglichkeit allerdings aus. Sie mussten zu Fuß auf einen Acker fliehen, wo die beiden Jäger sie weiter beobachten konnten. Diese konnten die beiden Fliehenden mithilfe ihrer Nachtsichttechnik im Auge behalten und die Polizei, die inzwischen eingetroffen war, in Richtung der Täter lotsen.

Polizei sucht nach Zeugen

Bei dem Gespräch mit der Polizei stellte sich heraus, dass es sich bei den Tätern um zwei polizeibekannte Männer im Alter von 20 und 29 Jahren handelte. Berichten zufolge handelte es sich um den geplanten Diebstahl von Sprit im Windpark, den die beiden Jäger verhindern konnten. Um auch die mutmaßlichen Komplizen zu fassen, die mit dem Fahrzeug geflohen sind, suchen die Ermittler nun weitere Zeugen.

