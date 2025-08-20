Jäger stürzt 6 Meter von Hochsitz: Schwere Verletzungen

In einem Wald bei Humtschach im österreichischen Bezirk Völkermarkt kam es zu einem tragischen Unfall. Ein 59 Jahre alter Jäger hat sich am vergangenen Samstag (16. August 2025) bei dem Sturz von einem Hochsitz schwer verletzt. Berichten zufolge war der Jäger gerade mit Instandhaltungsarbeiten beschäftigt, als er vom Dach des Ansitzes rutschte und sechs Meter in die Tiefe stürzte.

Jäger stürzt von Hochsitz: Schwere Verletzungen

Der Jäger hatte nach Angaben der Presse vor, einen ihn störenden Ast am Dach des Hochsitzes mit einer Motorsäge zu entfernen. Laut Polizei schlug genau dieser Ast beim Versuch, ihn abzusägen, gegen den Mann, als die Spannung des Baumes nachließ. Der Ast peitschte den Waidmann vom Ansitz, dieser stürzte vom Dach ganze sechs Meter tief zu Boden. Er erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen. Die beiden Begleiter, die sich ebenso beim Hochsitz befanden, alarmierten nach dem Unfall die Rettungskräfte.

Notärzte retten den Waidmann

Nach der Erstversorgung durch die Notärzte vor Ort brachte ein Rettungshubschrauber den Jäger in das Klinikum Klagenfurt. Im Einsatz war neben der Freiwilligen Feuerwehr Edling ebenso die Bergrettung Bad Eisenkappel mit insgesamt neun Personen. Über den jetzigen Zustand des Jägers nach dem Fall vom Hochsitz ist derzeit nichts bekannt.

