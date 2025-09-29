Jäger sterben durch Blitzeinschlag: Tagelange Suche

Zwei junge Jäger waren auf Hirschjagd unterwegs, seit dem 11. September wurden die Weidmänner vermisst. Nun gibt es traurige Gewissheit.

Im Süden des US-Bundesstaats Colorado wollten zwei junge Jäger eigentlich Jagd auf Wapitis machen, um sich ein einmaliges Jagderlebnis zu ermöglichen. Bei den beiden 25-jährigen Opfern handelte es sich laut der „Bild“ um Andrew Porter aus Asheville, North Carolina und Ian Stasko aus Salt Lake City, Utah. Die beiden waren extra für die Jagd auf die amerikanischen Hirsche zum Rio Grande National Forest gereist. Nach der letzten Nachricht an die Verlobte von Andrew herrschte plötzlich Funkstille.

Jäger auf Hirschjagd: Suchaktion nach Funkstille dauert mehrere Tage

Nach einiger Zeit waren Freunde und Angehörige in großer Sorge um Ian und Andrew. Einige Zeit nach der letzten Nachricht begann dann eine große Suchaktion. Neben einer Menge freiwilliger Sucher kamen auch Spürhunde, Pferdetrupps und Drohnen sowie Hubschrauber zum Einsatz. Tagelang patrouillierten die Einsatzkräfte den Rio Grande National Forest – ohne Erfolg.

Traurige Gewissheit: Suchtrupp findet Jäger nach sechs Tagen tot auf

Knapp eine Woche nach dem letzten Kontakt mit den beiden Jägern, am 18. September, fanden die Einsatzkräfte die beiden Jäger schließlich, und konnten damit traurige Gewissheit geben. Andrew und Ian wurden etwa drei Kilometer vom Rio-de-los-Pinos-Trailhead leblos aufgefunden.

Gerichtsmedizin geht von Tod durch Blitzeinschlag aus

Die beiden Jäger wurden nach dem Fund von einem Gerichtsmediziner untersucht. Dieser konnte keine äußeren Verletzungen feststellen, die eine Gewalttat oder einen Unfall bestätigen könnten. Stattdessen fand der Mediziner kleinste Verbrennungsspuren sowie Brandstellen an den Körpern der beiden 25-Jährigen. Die Befunde und die Tatsache, dass der Rio Grande National Forest am Tag der Jagdreise von heftigen Gewittern heimgesucht wurde, deuten auf eine tragische Todesursache hin: Vermutlich hat ein Blitzschlag Andrew und Ian getötet. Obwohl die Beobachtungen der Gerichtsmedizin bislang eindeutig auf einen Blitzschlag hinweisen, ist die Todesursache noch nicht abschließend geklärt und bestätigt. Die Autopsie soll in den kommenden Wochen beendet werden, erst dann können klare Aussagen getroffen werden.

