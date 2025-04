Jäger schwer verletzt: 92-Jähriger stürzt von Hochsitz

Ein 92 Jahre alter Jäger ist bei einem Rundgang in seinem Revier in Scheffau am Wilden Kaiser schwer verletzt worden. Der Mann stürzte von der Leiter seines Hochsitzes. Erst nach dreieinhalb Stunden kam Rettung für den Waidmann, als sein Sohn ihn fand und Hilfe für seinen Vater rief.

Jäger fällt von Leiter eines Hochsitzes: Senior erleidet schwere Verletzungen

Der Vorfall ereignete sich am frühen Morgen des vergangenen Sonntags (6. April 2025). Der 92-jährige Jäger war für einen Rundgang in seinem Jagdrevier in Scheffau am Wilden Kaiser (Bez. Kufstein) unterwegs. Als er sich gerade auf einem seiner Hochsitze befand, stürzte er von der Leiter – und somit ganze drei Meter in die Tiefe. Nach dem Aufprall auf den Waldboden war der Waidmann so schwer verletzt, dass er nicht mehr in der Lage war, Hilfe für sich selbst zu rufen.

Sohn findet seinen Vater: Hilfe erst nach über drei Stunden möglich

Auf diese musste der Senior-Jäger ganze dreieinhalb Stunden warten. Gegen Mittag begab sich auch der 64-jährige Sohn des Mannes in das Revier. Dort fand er dann seinen schwerverletzten Vater auf dem Waldboden. Aufgrund der Kälte, die am Sonntag in dem Gebiet vorherrschte, war die Körpertemperatur des Waidmannes zu dem Zeitpunkt als Hilfe ankam bereits in einen kritischen Bereich gesunken.

27 Grad Körpertemperatur: Jäger nach Sturz lebensgefährlich unterkühlt

Im Nachhinein stellte sich heraus, wie unglücklich der Vorfall für den Jäger tatsächlich verlief. Denn nach Angaben der Polizei hatten weder der 92-Jährige noch sein Sohn ein Handy bei sich. Deshalb musste der 64-Jährige erst in einem nahegelegenen Wohnhaus Hilfe für seinen Vater organisieren. Als er zu diesem zurückkehrte, war die Körpertemperatur des Jägers aufgrund der Witterungsbedingungen schon auf 27 Grad abgesunken. Das gilt als akut lebensgefährliche Grenze für den Menschen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann von seinem Revier in die Klinik nach Innsbruck, wo dann endlich eine Versorgung stattfinden konnte. Über den derzeitigen Zustand des 92-Jährigen ist nichts bekannt.

