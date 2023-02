GW950m- was im ersten Moment wie eine militärische Kleidergröße klingt, entpuppt sich als die Kennung eines Wolfes des Burgdorfer Rudels. Der Abschuss des Wolfes steht schon seit geraumer Zeit im Raum.

Wolfsabschuss nach Ponyriss

Um eben jenen Leitrüden ist es seit letztem September nie wirklich ruhig geworden. Fiel er vorher schön wiederholt durch das Töten von Schafen und Rindern auf, hatte er sich Anfang September 2023 ein recht prominentes Opfer gesucht oder besser gesagt: eine Beute mit prominenter Besitzerin. Die Rede ist von Dolly, einer 30-jähriger Ponystute, die der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gehörte.

Ob nun dieser Zwischenfall dazu führte, dass für den Leitrüden „eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung zur letalen Entnahme“ beantragt und vorerst genehmigt wurde, ist hinlänglich nicht genauer überliefert.

Abschussgenehmigung ausgesetzt

Was jedoch folgte war relativ vorhersehbar. Eine Onlinepetition zur Verschonung des Wolfes, von seinen Befürwortern liebevoll „Snowy“ genannt, wurde gestartet und natürlich wurden juristische Hebel zur „Überprüfung“ der Entscheidung in Bewegung gesetzt.

Bis kurz vor Ende der Abschussgenehmigung am 31. Januar 2023 dauerte die Entscheidungsfindung am Verwaltungsgericht Hannover. Am 30.01.2023 wurde der Eilantrag gegen die Entnahme des Wolfes abgelehnt. GW950m war somit wieder zum Abschuss frei, doch nur für wenige Stunden.

Bedenken meldeten die Richter jedoch beim ebenfalls durch die Genehmigung abgedeckten Abschuss anderer Mitglieder des Wolfsrudels an. Ein unmittelbarer Zusammenhang der anwesenden Wölfe zu einem Rissgeschehen sei durch Fachleute zu prüfen, bevor solche Freigaben greifen könnten.

Und hier beißt sich der Fuchs oder besser gesagt der Wolf in den Schwanz: Ein starker Leitrüde eines Rudels ein Einzeltäter? Der Rest des Rudels nur in Sippenhaft genommen?

Wolfsbejagung allgemein fraglich?

Die Diskussion um die Wolfsjagd oder letale Entnahme ist seit der Wiederbesiedlung großer Teile Deutschlands durch den Wolf stets eine sehr emotionale. Kommt es dann einmal zu einer Entscheidung für einen Wolfsabschuss, so liegt das Problem meist im Detail: wie soll man den richtigen Wolf finden, ansprechen und erlegen? Die Streifgebiete sind groß und ein gezielter Ansitz sehr schwer. Die ungefähren Aufhaltsorte der Problemwölfe sind wenn dann nur Wolfsforschern bekannt. Ein Interesse zur Mitarbeit bei der Entnahme dürfte bei diesen Kreisen jedoch eher geringer Natur sein. Eine definitive Einzeltieridentifizierung ist ohne Markierung oft nur Leuten möglich, die sich haupt- oder nebenberuflich sehr intensiv mit „ihren“ Wölfen beschäftigen. Was bei manchem lang gesuchten Rehbock bei problematischen Lichtverhältnissen schon schwierig wird, wird beim Wolf zur Unmöglichkeit. Wirklich niemand kann einen Wolf auf seine DNA hin ansprechen. Nur was passiert, wenn im Revier des Problemwolfes ein vielleicht nur entfernt verwandter Isegrim zur Strecke kommt?

Im vorliegenden Fall war mit der zur Entnahme anderer Rudelmitglieder eine Art an der Praxis orientierte Sicherheitsklausel geschaffen worden, die jedoch anscheinend einer juristischen Prüfung vorerst nicht stand gehalten hat.

Will man Jäger zur Mitarbeit bei solchen Wolfsabschüssen bewegen, so gilt er vorerst einmal Rechtssicherheit zu schaffen. Ohne diese Sicherheit wird das Management einer geschützten Art nicht gelingen und die Gräben zwischen den Fronten immer tiefer. Die mit viel medialen Interesse bedachten Abschussgenehmigungen sind vorher letztendlich nur Papierverschwendung und oft Teil einer planlosen Symbolpolitik.

