Jäger findet Geldautomaten in Getreidefeld – Polizei sucht Zeugen

Ein Jäger machte auf einem Getreidefeld im Hausruckviertel in Oberösterreich einen ungewöhnlichen Fund: Ein unbekannter Täter hatte zwei Geldwechselautomaten nach einem Einbruch auf dem Feld deponiert. Diese waren zu diesem Zeitpunkt bereits aufgebrochen und leergeräumt. Zwar haben die Ermittler inzwischen herausfinden können, wo die Automaten ursprünglich standen. Von den Einbrechern fehlt derzeit allerdings noch jede Spur.

Ursprünglich standen die beiden Geldwechselautomaten, die der Jäger auf dem Feld fand, in einer Bäckerei in Gunskirchen. In der Nacht zum vergangenen Montag (2. Juni 2025) waren der oder die Täter genau dort eingestiegen, um die beiden Automaten zu entwenden. Dafür wurde gegen 2.20 Uhr in der Nacht die Terrassentür zu dem Geschäft aufgebrochen und die Geldwechselautomaten im Kassenbereich entwendet. Offenbar waren diese nur mangelhaft gesichert und konnten problemlos entwendet werden.

Etwa drei Stunden und 20 Minuten nach dem Einbruch folge dann die kuriose Entdeckung für den Jäger. Etwa zehn Kilometer vom Einbruchsort entfernt fand der Waidmann die Automaten auf einem Getreidefeld. Sie waren zu diesem Zeitpunkt bereits aufgebrochen und ausgenommen.

Es ist derweil keine Seltenheit, dass Jäger in ihren Revieren derart kuriose oder teilweise makaberer Funde machen. Erst am Anfang dieses Jahres fand ein Jäger eine Leiche und konnte damit einen Vermisstenfall aufklären.

Polizei sucht nach Zeugen

Nach der Meldung durch den Jäger bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hinweise, um den Fall schnellstmöglich klären zu können. Diesbezüglich bitten die Beamten alle Menschen, die in Gunskirchen, Pennewang oder Umgebung unterwegs waren und in der Nacht zum 2. Juni Auffälligkeiten jeglicher Art bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 059133 4183 zu melden.

