Jäger bleibt mit Fahrzeug stecken: Wald geht in Flammen auf!

Im bayrischen Kreis Ansbach kam es zu einem Waldbrand. Auslöser war vermutlich ein durch einen Jäger abgestelltes Auto. Das Fahrzeug brannte komplett ab, und auch der Waidmann war in einem schlechten Zustand.

Jäger fährt sich in Waldstück fest – Fahrzeug löst Waldbrand aus

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Mittwoch (25. Juni 2025) in einem Waldstück im Kreis Ansbach in Bayern. Dort geriet das Fahrzeug von einem Jäger in Brand. Die Flammen breiteten sich schnell aus, mehrere Tausend Quadratmeter Waldfläche sollen betroffen sein. Der örtliche Kreisbrandmeister Manuel Welcher äußerte sich bei News5 zu dem Unglück: „Bei den anfahrenden Kräften hat es sich gleich ergeben, dass der Waldbrand doch ein größeres Ausmaß hat“.

Feuerwehr löscht Feuer mit Hilfe der Landwirte vor Ort

Den Berichten zufolge fuhr ein 71 Jahre alter Jäger am Mittwoch gegen 18 Uhr mit seinem Fahrzeug in das Waldgebiet, das westlich von Selgenstadt liegt. Hier soll er sich festgefahren haben. Da er sein Fahrzeug selbst nicht befreien konnte, soll er sich auf den Weg gemacht haben, um Hilfe zu holen. Während seiner Abwesenheit brach dann ein Feuer auf der Grasfläche aus, auf der der Wagen sich festfuhr. Das Feuer schluckte dann auch den PKW und breitete sich von dort im Wald aus. Eine Fläche von etwa 9600 Quadratmetern soll betroffen sein.

Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus und löschte das Feuer größtenteils bis kurz nach 20 Uhr. Die Löscharbeiten entpuppten sich nach Angaben der Feuerwehr als schwierig, da die Brandquelle im Wald schwer zu finden war. Die örtlichen Landwirte unterstützten die Einsatzkräfte tatkräftig bei den Löscharbeiten.

Jäger stark dehydriert gefunden

Derweil wurde im Rahmen des Einsatzes auch nach dem Fahrer des Autos gesucht. Beamte fanden den Jäger bei seiner Wohnadresse, er war gesundheitlich in einem sehr schlechten Zustand und stark dehydriert. Der Rettungsdienst brachte den 71-Jährigen ins Krankenhaus.

Der Schaden, den das Feuer verursacht hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Der zerstörte Wagen allein stellt allerdings einen Schaden von etwa 20.000 Euro dar. Auch über den Zustand des Jägers sowie mögliche Konsequenzen liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Auch interessant