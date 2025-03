IWA OutdoorClassics 2025: Rückblick auf eine erfolgreiche Fachmesse

Die IWA OutdoorClassics 2025 in Nürnberg ist zu Ende gegangen und berichtet über die erfolgreichen Messetage vor Ort. Mit rund 30.000 Besuchern an vier Tagen konnte die Fachmesse der Jagd- und Schießsportindustrie schon zum 51. Mal eine Vielzahl an Outdoor-Begeisterten nach Nürnberg ziehen. Und auch qualitativ konnte die Messe laut den Betreibern der IWA durch die neu ausgearbeitete Legitimierung gesteigert werden.

Optimistischer Blick auf das kommende Jahr

Die Aussteller vor Ort zeigten sich begeistert von der Atmosphäre, die dadurch auf der Fachmesse vorherrschte. „Besonders das Networking unter Experten und der Schulterschluss aller Branchenteilnehmer zu relevanten Themen aus der Jagd- und Schießsportindustrie wird als bedeutsam angesehen“, heißt es in einer Pressemitteilung der IWA OutdoorClassics. Die positive Stimmung der Aussteller zeigt sich auch in Zahlen. Etwa 75 Prozent der Ausstellungsfläche für die IWA 2026 wurden bereits jetzt verkauft. Die Vorfreude auf die Messe im nächsten Jahr ist dementsprechend hoch.

IWA OutdoorClassics: Internationaler Erfolg

Die IWA bietet bereits jetzt einen Ausblick darauf, was man auf der Fachmesse im folgenden Jahr erwarten darf. „Strategisch wird die IWA den geschärften Kurs fortsetzen: Der Fokus liegt weiterhin auf Qualität statt Quantität, mit einer großen Auswahl an Top Brands und einer starken internationalen Beteiligung.“

Auch auf internationaler Ebene konnte die IWA OutdoorClassics wieder ihre Relevanz zeigen. Besucher aus 126 Ländern waren in Nürnberg zu Gast. Darunter waren neben Deutschland, Österreich und der Schweiz auch Tschechien, Italien, Polen, die Niederlande, Großbritannien, Frankreich und Spanien zu großen Teilen vertreten.

IWA OutdoorClassics: Rückblick auf großen Erfolg

Zu dem großen Erfolg der Messe äußert sich auch die Stimme der Veranstaltungsleitung, Stefanie Leege:

„Die IWA 2025 war ein voller Erfolg. Trotz der Herausforderungen, die uns in diesem Jahr begegneten, haben wir eine Messe erlebt, die in puncto Qualität und Internationalität neue Maßstäbe gesetzt hat. Besonders glücklich bin ich über die starke internationale Präsenz, die die IWA erneut als unverzichtbare Plattform für die Branche bestätigt hat. Die positiven Rückmeldungen unserer Aussteller und die zahlreichen erfolgreichen Fachgespräche sind ein klares Zeichen dafür, dass die IWA 2025 ein perfektes Umfeld für die wichtigsten Vertreter aus Industrie und Handel bot.

Ich danke allen Ausstellern, Besuchern und dem gesamten Team für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Unterstützung. Wir freuen uns bereits jetzt auf die IWA 2026 und sind überzeugt, dass wir auch im nächsten Jahr wieder eine erfolgreiche IWA erleben werden.“

Save the Date: Die nächste IWA OutdoorClassics findet vom 26. Februar bis 1. März 2026 in Nürnberg in neun Hallen zur selben Tagefolge statt. Die bisherige Entwicklung sowie die große Zahl an Ausstellern, die auch im nächsten Jahr wieder dabei sein wollen, lässt einen optimistischen Blick auf die 52. IWA zu.

